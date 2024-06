Il giorno dopo di Salvini: il peso del "tradimento" di Bossi e l'ancora di salvezza chiamata Vannacci

Non può fare salti di gioia, i numeri non lo consentono, e la nottata elettorale pesa. Pesa vedere Forza Italia avanti al Carroccio seppure di misura, pesa l'essere stato scaricato platealmente da Umberto Bossi. Allo stesso tempo però ci sono i seggi conquistati, c'è il "suo" Vannacci fare il pieno di voti. Il giorno dopo le elezioni europee è un Matteo Salvini "depotenziato" quello che si presenta in conferenza stampa. Colpa delle poche ore di sonno dice lui. Colpa delle urne diranno i maligni.

L'esito del voto è chiaro: Fratelli d'Italia sfiora il 30%, dietro c'è il Pd al 24%, il M5S crolla e Forza Italia sorpassa (di poco) la Lega, Avs Sinistra supera lo sbarramento, mentre restano fuori dal Parlamento Ue Bonino, Calenda e Renzi.



Con questi numeri ben chiari, Salvini torna davanti alla stampa per fare il punto. La linea nel day after è prevedibile: rivendicare le note di merito, glissare sul resto. "Come auspicato - esordisce - il risveglio è migliore rispetto al sonno. La Lega è sopra il risultato delle politiche di due anni fa. Il generale Vannacci ha superato il mezzo milione di preferenze con record al Nord. Dovrebbero esserci gli otto eletti della Lega".

Salvini rivendica subito il successo del suo uomo: "Il generale Vannacci tanto contestato e vituperato, ha superato da solo il mezzo milione di preferenze con record di consensi al Nord. E rilancia: "Quando ho candidato Vannacci dicevano che ero un fesso e che la base si sarebbe rivoltata. Ma questo mezzo milione di voti, che arrivano in buona parte da Lombardia e Veneto, arrivano dall'elettorato della Lega e non solo. Io gli ho dato la mia preferenza, ha una visione del mondo in buona parte vicina alla mia".

Guardando agli assetti tra i partiti di Governo, Salvini sa bene che Meloni è lontana anni luce col suo quasi 30% e che Forza Italia resta sopra la Lega anche senza Berlusconi. Cosa fare? Incassare e puntare sul successo del gioco di squadra, la stessa squadra con cui in campagna non sono mancati gli "scambi di vedute" anche vivaci. "Il Governo, penso uno dei pochi casi in Europa, ne esce rafforzato in termini percentuali con tutti partiti che ci guadagnano, e complimenti a Giorgia Meloni e Antonio Tajani - commenta Salvini - . Per quanto riguarda gli equilibri di Governo non cambia nulla. Spero possa cambiare la politica europea, già mercoledì sarò a Bruxelles per incontrare gli alleati della Lega che hanno ottenuto risultato straordinari. Faccio un in bocca al lupo a Marine Le Pen e a Jordan Bardella. Lo prendo come uno stimolo per lavorare ancora di più e ancora meglio".

Un'ombra aleggia nella sede della Lega e ha un nome e cognome: Umberto Bossi. Il papà del partito, acciaccato fisicamente, ha inferto un colpo non da poco a Salvini. In pieno voto lo scarica per dire: "Voto Forza Italia". "Cosa faremo? Non voglio male a nessuno e a Bossi ho intitolato anche il mio libro. Sicuramente dovrò ascoltare i militanti - abbozza Salvini -. Se qualcuno dice che vota un altro partito manca di rispetto non al segretario in carica ma a un'intera comunità". L'amarezza è palese. "Io - prosegue - sono abituato a confrontarmi con gli avversari esterni, dover fare i conti con chi all'interno rema contro è complicato. Penso ai militanti, ai sindaci e alle persone che hanno dedicato giorni e notti al movimento all'affissione dei manifesti fuori da scuole e fabbriche. Non meritano che qualcuno dentro faccia altro, che faccia i propri interessi senza avere un obiettivo comune. Io sono abituato a vincere o perdere in squadra, non a tradire chi mi è di fianco. Non mi piacciono i fuggiaschi e coloro che tradiscono. Non è giusto che chi è iscritto a un partito, a urne aperte, dica che vota per un altro partito. In nessun altro partito italiano avviene qualcosa del genere. Io devo rendere conto a decine di migliaia di sostenitori, militanti e iscritti che non meritano questo".

Non c'è a oggi però l'idea di lasciare la guida del partito: "Lascerò nel giorno in cui non avessi più la passione di fare quello che mi fa alzare la mattina per l'Italia".