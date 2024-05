Big dei partiti e new entry in campo per le Europee: nomi (e soprannomi) sulle schede elettorali

I giochi sono fatti. È scaduto alle 20 di ieri, 1° maggio, il termine per la presentazione delle liste dei candidati alle prossime elezioni europee. Adesso iniziano i controlli per verificare la correttezza delle procedure e dare il via libera ufficiale. I nomi "di peso" sono già noti a iniziare dalla premier Giorgia Meloni, dal vicepremier Antonio Tajani e dalla leader del Pd Elly Schlein. Ci sono anche esordienti già ben noti alle cronache come Ilaria Salis e il generale Vannacci. Candidature che arrivano con un bagaglio di polemiche anche per l'uso dei "detto" sulle schede. Vediamo meglio gli assetti dei principali partiti.

I big di partito in campo per le Europee

A differenza degli altri Paesi Ue, da noi sono molti i big dei partiti che ricoprono incarichi istituzionali ma che sono candidati in prima persona. Si tratta chiaramente di candidati "civetta" perché poi, se eletti, non lasceranno i propri ruoli per il seggio Ue. Primo esempio la premier Giorgia Meloni, ma lo stesso vale ad esempio per Schlein, Tajani, Renzi e Calenda.

Come detto però i nomi dei leader vengono impiegati largamente. E così sulle schede di tutte le circoscrizioni ci saranno per esempio Giorgia Meloni "detta Giorgia" e Carlo Calenda. Loro compariranno sia sui simboli sia sulle liste. Anche Cateno De Luca e l'ex viceministra pentastellata Laura Castelli saranno la testa di lista di "Libertà-Sud chiama Nord" in tutte le circoscrizioni. Il nome di De Luca compare anche nel simbolo. Niente nome sul simbolo invece per Elly Schlein che guida la pattuglia dei Pd solo nella circoscrizione Centro e Isole.

Da segnalare un evergreen. Ancora fresco di dimissioni da sottosegretario ai Beni Culturali per inchieste giudiziarie e conflitti di interesse torna Vittorio Sgarbi, candidato di Fratelli l'Italia alle prossime elezioni europee di giugno.

Niente candidature invece per i leader di Lega, M5S e Avs, Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Anche se non è in corsa, il nome di Salvini resta sul simbolo "Salvini premier". Effetto "leader" per il contrassegno di "Stati Uniti d'Europa" dove c'è il nome di Emma Bonino scritto in piccolo (lei è candidata in due circoscrizioni). Forza Italia punta sull'effetto nostalgia col nome di Berlusconi sul simbolo.

Al fotofinish ci sono stati anche dei passi indietro. La lista Stati Uniti d'Europa è stata presentata senza candidati democristiani. Niente componenti "targati" Totò Cuffaro. Hanno rinunciato a una candidatura che sembrava certa nella circoscrizione Isole l'ex sindaco di Agrigento Marco Zambuto, ex Pd a trazione renziana e ora compagno della figlia di Totò Cuffaro, e Laura Abbadessa, avvocato e consulente dell'assessore alla Famiglia in Sicilia Nuccia Albano della Dc, moglie del magistrato Massimo Russo, assessore alla Sanità nel governo di Raffaele Lombardo.

Da Salis a Vannacci, i "non politici" in lista

Tra i candidati però non ci sono solo volti noti della politica. Ci sono anche personaggi noti per altre vicende. C'è Ilaria Salis: la 39enne detenuta da 13 mesi in Ungheria e sotto processo con l'accusa di aver aggredito due militanti neonazisti a Budapest nel 2023 è stata schierata da Alleanza Verdi Sinistra.

C'è il generale Roberto Vannacci che corre per la Lega. Anche se sarebbe meglio dire per Salvini perché dal Carroccio appena ufficializzata la candidatura del generale è scattato lo scaricabarile. "Non è della Lega", il commento tranchant del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che però riflette i malumori del partito. Alla fine ha rinunciato al "detto generale" sulla scheda.

Il Pd nella circoscrizione Nordovest schiera Cecilia Strada, figlia del fondatore di Emergency, mentre Lucia Annunziata guida la lista al Sud.

Elezioni europee, quando si vota

I paesi dell'Ue votano in giorni diversi. Le elezioni in Italia si terranno l'8 e il 9 giugno 2024. I cittadini italiani sono chiamati alle urne per eleggere 76 membri del Parlamento europeo. Complessivamente nel 2024 saranno eletti 720 eurodeputati.

In Italia ci sono cinque circoscrizioni elettorali europee, che comprendono più regioni. Le cinque circoscrizioni sono: Nord Occidentale, Nord Orientale, Centrale, Meridionale, Insulare. A ogni circoscrizione elettorale è assegnato un numero di seggi in base alla popolazione residente. I partiti presentano le proprie liste per circoscrizione.

Votano anche gli studenti fuori sede

Per la prima volta per le prossime elezioni europee gli studenti fuori sede potranno votare per le liste e i candidati della propria circoscrizione territoriale di origine, senza la necessità rientrare nel comune di residenza. Gli interessati devono presentare domanda al Comune di residenza entro il 5 maggio.

Elezioni europee, come si vota

Tutti i paesi membri Ue devono usare un sistema elettorale proporzionale. In Italia c'è il voto di preferenza quindi gli elettori hanno la possibilità di indicare da una a tre preferenze, votando, nel caso di due o di tre preferenze, candidati di sesso diverso.