Giorgia Meloni e i ministri "immuni" alla par condicio, l'ira delle opposizioni: "Come in un regime"

In piena campagna elettorale per le elezioni europee, i partiti della maggioranza vogliono cambiare le regole della par condicio apportando delle modifiche al testo della delibera dell’Agcom che dovrà essere votata dalla Commissione di vigilanza Rai nelle prossime ore: gli emendamenti, presentati dal deputato Franciesco Filini, uomo di fiducia del sottosegretario all'attuazione del programma del governo Meloni, Giovanbattista Fazzolari, prevedono in sostanza che il "contatore" che regola lo spazio di parola degli esponenti della maggioranza e delle opposizioni venga fermato per gli esponenti dell'esecutivo che vanno in televisione a parlare di "temi inerenti all’esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali".

Una formula che di fatto nasconde una sorta di "immunità" per Giorgia Meloni, Matteo Salvini e molti altri esponenti di punta, che potrebbero utilizzare la "zona franca" concessa dal regolamento per fare proseliti, organizzando dei veri e propri comizi senza contraddittorio con la scusa di illustrare il lavoro del governo, dal famigerato ponte sullo Stretto ai condoni, dall'ormai mitologico "Piano Mattei" al limite di studenti stranieri nelle classi italiane. E non finisce qui: un'altra proposta di modifica prevede che i programmi di approfondimento prevedano "una puntuale informazione sulle attività istituzionali e informative": di fatto si chiedono dei blocchi o addirittura delle puntate dedicate agli esponenti del governo, magari con tanto di plastici, in pieno stile Porta a Porta. Le modifiche proposte dalla maggioranza risultano ancor più audaci se si pensa che la presidente del Consiglio sarà anche candidata con Fratelli d'Italia in tutte le circoscrizioni.

Cheli: "È Palese occupazione del servizio pubblico"

"Lo scopo della proposta è chiaramente quello di mascherare la comunicazione politica della maggioranza in una istituzionale e governativa. Le due categorie, ai fini della par condicio, sono ben distinte, perché la prima richiede un confronto paritario tra le diverse posizioni politiche, mentre la seconda si deve rigorosamente limitare a offrire notizie oggettive sul lavoro che le istituzioni e il governo stanno svolgendo. È proprio questo che chiede la legge 28 del 2000 sulla par condicio in tema di comunicazione politica. Cioè il confronto paritario tra i diversi programmi e le candidature in campo". Sono le parole di Enzo Cheli, ex presidente dell'Agcom ed ex vicepresidente della Consulta, in una intervista a Repubblica. "Si sta portando a compimento un processo di occupazione del servizio pubblico e del mondo della comunicazione che è già visibilmente avviato", ha spiegato Cheli che ha aggiunto: "Nella Commissione di vigilanza sulla Rai emergono altri preoccupanti tentativi di aggiramento della par condicio, come quello di trasmettere su Rainews i comizi in diretta, fuori dall'informazione dei Tg. Ed è evidente che ciò può favorire la maggioranza".

Le opposizioni sulle barricate: "Peggio dell'editto bulgaro"

"Si vuole sdoganare la propaganda della maggioranza, ancora di più di quanto non accada con le mani sui Tg e con il caso Angelucci", tuona Stefano Graziano del Partito Democratico, che spiega: "Questi emendamenti devono essere dichiarati semplicemente inammissibili. È prevista una ripartizione dei tempi già un terzo per la maggioranza, un terzo per l’opposizione e un terzo per il governo. È tipico di un regime quello che sta facendo la destra al governo", conclude. Sulla stessa linea il responsabile informazione dem, Sandro Ruotolo: "Non solo hanno sei reti televisive che fanno riferimento al governo - spiega Ruotolo - poi hanno giornali, occupano le istituzioni culturali del nostro Paese, adesso provano a calpestare anche le regole di correttezza e di terzietà che si approvano alla vigilia delle competizioni elettorali. A 24 ore dal voto nella commissione parlamentare di vigilanza che deve approvare la par condicio, Fdi ha presentato un pacchetto di modiche al regolamento mettendo in discussione la parità di trattamento tra le forze politiche, concedendo ai rappresentanti del governo un surplus di presenze se intervengono a magnificare il loro lavoro istituzionale. Ancora una volta siamo costretti, come Partito Democratico, ad alzare la voce contro l'occupazione dei media e l'attacco all'informazione libera. Neanche ai tempi dell'editto bulgaro era così evidente, come lo è oggi, l'anomalia italiana. Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza democratica".

Le minoranze, in una nota congiunta, chiedono di cancellare le modifiche: 'Il contenuto del pacchetto di modifiche alla delibera sulla par condicio proposto da Palazzo Chigi per mano dei deputati di Fdi è irricevibile - spiegano in una nota Stefano Graziano (Pd), Dario Carotenuto (M5s), Maria Elena Boschi (Iv), Mariastella Gelmini (Azione), Angelo Bonelli e Peppe De Cristoforo (Avs) - perché distorce il senso stesso della par condicio a uso e consumo di Giorgia Meloni e della sua maggioranza e vuole dare una 'impunità' preventiva a chi la viola. La maggioranza vuole generare una bolla nel sistema dell'informazione dove poter mascherare come istituzionali le posizioni politiche degli esponenti di governo. È una proposta inaccettabile, un modo subdolo per ribaltare le normali regole democratiche e creare un forte sbilanciamento a favore dei partiti di governo. Invece di perdere tempo a cercare modi per dribblare le regole e irreggimentare l'informazione, il governo si attenga alla legge e non faccia proposte illiberali", concludono.

Gasparri (Fi): "Va trovata una mediazione"

A cercare una mediazione è l'ex ministro delle Comunicazioni e membro della commissione di vigilanza Rai, Maurizio Gasparri, che non ha firmato il pacchetto di modifiche: "Va circoscritta la fattispecie - spiega - ma con un po' di flessibilità si potrà trovare una soluzione. Era facile immaginare che ci sarebbe stata una sollevazione, ma nessuno può non capire che se la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, parla di misure contro gli infortuni o il responsabile dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida di lotta alla peronospora, deve essere fermato il contatore", conclude.