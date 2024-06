"Così Meloni e Salvini rievocano il fascismo e disprezzano la scienza"

"Nel centrodestra in tanti oggi in imbarazzo, ma il problema non è solo la Lega. Fdi candida con Meloni un no-vax che sostiene che la pandemia è stata un’invenzione. È una questione enorme". Non usa mezzi termini Stefano Bonaccini, candidato alle elezioni europee

La Lega di Matteo Salvini, Roberto Vannacci e Claudio Borghi ha attaccato il presidente Sergio Mattarella nel giorno della Festa della Repubblica. Il generale ha citato la Flottiglia X Mas, che si schierò con i nazisti e la Repubblica di Salò, per chiedere il voto di preferenza: sembra che a destra siano caduti tutti i tabù, sia in Italia che in Europa. A Today.it parla il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, capolista del Partito Democratico nella circoscrizione Nord-Est. "Il presidente Sergio Mattarella - spiega Bonaccini - andrebbe solo ringraziato per il rigore e l’equilibrio con cui sta assolvendo con disciplina e onore al suo alto incarico istituzionale, come prescrive la Costituzione".

"Chi punta a indebolire il Quirinale - continua Bonaccini - e attacca il presidente in modo così scomposto e vergognoso rappresenta invece il peggio del peggio. Al pari di chi ci porta ad esempio di statista Mussolini, provando a far dimenticare agli italiani che il fascismo cancellò le libertà del nostro Paese e lo trascinò poi in guerra al fianco dei nazisti. Questa deriva della Lega è inquietante e l’unica consolazione è che il loro consenso è andato via via crollando insieme alla loro credibilità. Lo dico col massimo rispetto che ho non solo per tanti loro elettori, ma anche per amministratori per bene e capaci che ho conosciuto in quel partito e che immagino oggi siano in imbarazzo".

"Ma il problema non è solo la Lega. Se Fdi candida come vicecapolista nel Nord Est, accanto alla premier Meloni, uno come Berlato, anche lì c’è una questione enorme: è un no-vax e sostiene che la pandemia è stata un’invenzione. Mi chiedo come si possano dire queste cose di fronte alle tantissime persone che hanno perso la vita a causa del Covid. Anche per questo, il voto dell’8-9 giugno diventa fondamentale: da una parte chi guarda al passato, rievoca il fascismo o disprezza la scienza, dall’altro chi vuole un’Europa dei diritti e della democrazia, della pace e del progresso".

Il Consorzio Grana Padano invita gli elettori di Fratelli d’Italia a votare i candidati vicini al ministro Lollobrigida. Le sembra normale?

"No, tanto che subito mi sono chiesto se fosse vero, e purtroppo lo è. Ma i nostri produttori e le aziende della filiera agroalimentare hanno bisogno di risposte e non di indicazioni di voto. Penso ai nostri agricoltori colpiti dall’alluvione e dalle frane di un anno fa in Emilia-Romagna, che aspettano aiuti concreti e non vuote promesse. Danno un motivo in più a tanti di acquistare il Parmigiano-Reggiano, anche se la colpa non è certo dei produttori che, anzi, andrebbero meglio tutelati".

Lei recentemente ha detto che in Ue va tolto il diritto di veto agli Stati membri. Pensa ci porta essere una maggioranza trasversale che possa votare in tal senso?

"A differenza della destra che chiede più Italia e meno Europa, io dico che serve più Italia e più Europa. Il nostro è un Paese che, al pari degli altri, può contare di più solo in un’Europa più forte e unita, a cominciare da una politica estera e di difesa comuni. Più Italia e meno Europa, al contrario, significa contare sempre meno rispetto a Stati Uniti, Cina, ecc. Per funzionare meglio l’Europa deve migliorare i suoi trattati. Io propongo di superare l'unanimità e il diritto di veto perché si possa decidere a maggioranza: basta col 'no' di un singolo Paese che blocca tutto e paralizza la Ue. Noi, insieme al Partito socialista europeo e ai progressisti non credo avremo problemi; ne avrà sicuramente chi, come Meloni e Salvini, ha come partner Orban e Le Pen, i primi a mettersi di traverso ogni volta che sul tavolo c’è un problema che richiede un impegno comune".

L’Emilia-Romagna è una delle regioni europee che più dovrà fare i conti con la transizione green. Un esempio tra tutti, la direttiva sugli imballaggi, che rischia di mettere in ginocchio la "packaging valley" con 22 mila posti di lavoro che potrebbero saltare. Nei prossimi cinque anni si dovrà trovare il difficile punto di equilibrio tra sostenibilità ed economia; come salvare il pianeta senza uccidere intere filiere?

"Sulla transizione ecologica non si può più aspettare, se non vogliamo distruggere l’unico pianeta che abbiamo. E il nostro compito è tenere insieme ambiente e lavoro, non mettendoli in contrapposizione. Sugli imballaggi e l’utilizzo della plastica occorre accompagnare le filiere produttive sostenendole economicamente nella ricerca, nell’innovazione di prodotto e nella conversione dei cicli produttivi. E in questo caso come in altri deve sempre valere il principio della neutralità tecnologica. Imprese e famiglie sono pronte a fare la loro parte, purché non siano lasciate da sole. Il costo della transizione non può essere scaricato sul lavoro e su chi crea lavoro. In Emilia-Romagna abbiamo condiviso la strategia con le parti sociali e i territori nel Patto per il Lavoro e per il Clima, un metodo e un’esperienza e una rete di relazioni che intendo portare al Parlamento europeo, se verrò eletto".

Nel concreto, cosa può fare l’Europa per agricoltori e imprese italiane?

"L’Europa per il comparto agricolo è fondamentale. Ricordo pochi, semplici numeri: l’Unione europea attraverso la Pac stanzia 387 miliardi per le imprese agricole e agroalimentari di tutta l’area comunitaria per assicurare cibo in tavola e sicurezza alimentare. All’Italia, Paese col maggior numero di produzioni di qualità, va il 10 per cento di questi fondi e l’economia delle produzioni DOP e IGP italiane vale 20 miliardi: oltre che di cibo buono e sano, parliamo di imprese, reddito, centinaia di migliaia di posti di lavoro e marchi unici al mondo. Un biglietto da visita unico per il Made in Italy che l’Europa deve tutelare, sostenendo sempre di più la qualità. Per questo voglio far sentire le ragioni degli agricoltori italiani e di tutta la nostra filiera agroalimentare, per garantire un settore fondamentale per l’Italia e per tutto il Nord-Est. A partire dallo stop alla concorrenza sleale a vantaggio di produzioni non controllate e marchi falsi che copiano le nostre eccellenze. L’altra questione fondamentale è quella del reddito dei produttori e della loro tutela nella filiera".

Presentando la sua candidatura alle Europee la segretaria Elly Schlein ha detto: "Dobbiamo schierare tutte le energie migliori di cui disponiamo". Poi si è candidata anche lei, insieme ad altri leader che però una volta eletti cederanno il posto. Fosse stato lei il segretario del Pd al posto di Schlein si sarebbe candidato?

"Ho accettato con convinzione la proposta che mi è stata fatta da Elly Schlein, che ringrazio, perché ho ormai terminato i miei dieci anni da presidente dell’Emilia-Romagna e perché considero decisiva questa sfida per l’Europa, per l’Italia e per il nostro territorio. A fronte di una destra sovranista che punta a svuotare l’Unione europea e a collocare l’Italia nelle alleanze sbagliate per scelte sbagliate, il Partito Democratico sta facendo una campagna pancia a terra per portare avanti una proposta nettamente alternativa. Trovo giusto che la segretaria abbia deciso di metterci la faccia".