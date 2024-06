Il fac simile della scheda elettorale per le elezioni europee 2024 (e come si vota)

L'8 e il 9 giugno 2024 tutta Italia è chiamata a votare per il rinnovo del Parlamento europeo. Non solo, perché 3700 comuni eleggeranno il loro nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale, mentre il Piemonte dovrà scegliere il suo nuovo governatore. Si vota il sabato dalle 15 alle 23 e la domenica dalle 7 alle 23, mettendo una X sul simbolo della lista che si vuole votare, con la matita copiativa fornita dal seggio elettorale. Si possono esprimere anche preferenze sui candidati e le candidate di quella specifica lista, rispettando la rappresentanza di genere (lo spieghiamo meglio più avanti, nel dettaglio). A questo link è possibile trovare i nomi dei candidati nelle varie circoscrizioni per le principali liste elettorali, con i programmi per le europee.

Fac simile della scheda elettorale per le elezioni europee 2024 (e come si vota)

Ecco i fac simile delle schede elettorali che gli elettori troveranno alle urne, a partire dalle elezioni europee: hanno colori diversi a seconda della circoscrizione elettorale. I simboli tondi rappresentano le varie liste elettorali, singoli partiti o gruppi di partiti. Per le europee la prima circoscrizione è quella dell'Italia nord ovest: comprende Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia. Quello in foto qui sotto è il fac simile della scheda elettorale.

La seconda circoscrizione è quella dell'Italia nord est: comprende Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

Terza circoscrizione, Italia centrale: Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Ecco il fac simile della scheda elettorale per le elezioni europee.

Quarta circoscrizione, Italia meridionale: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Di seguito il fac simile della scheda.

La quinta e ultima circoscrizione è quella che comprende le due isole maggiori, Sardegna e Sicilia. Ecco il fac simile della scheda elettorale.

Come si vota alle elezioni europee: la X sulla scheda e le preferenze

Come si vota per le europee? Le regole su come votare sono le stesse per ogni circoscrizione. Prendendo ad esempio quella per la quinta circoscrizione: bisogna segnare una X sul simbolo del partito o della lista di partiti che si vuole sostenere, eventualmente scrivendo i cognomi (o i nomi e i cognomi) di tre candidati nelle tre righe a lato del simbolo. Devono essere tutti della stessa forza politica. Attenzione al genere: se si esprimono due o tre preferenze, devono essere per candidati di sesso diverso. Altrimenti verrà considerata valida solo la prima preferenza. Non è possibile il voto disgiunto: significa che i candidati e le candidate per cui si esprime una preferenza devono far parte della stessa lista votata.

La scheda elettorale per le regionali in Piemonte

E veniamo al voto regionale. Questa qui sotto è la scheda elettorale che verrà data ai cittadini piemontesi. Per le regionali in Piemonte le regole su come si vota sono le stesse rispetto alle europee. Qui è però possibile esprimere al massimo solo due preferenze, che devono comunque riguardare candidati di sesso diverso (pena l'annullamento della seconda preferenza).

La scheda elettorale per le elezioni comunali 2024

Passando al capitolo delle elezioni comunali, le schede - come quella in foto qui sotto - saranno divise in parti verticali in cui sono riportati, in base all'ordine di sorteggio, da sinistra e in senso orario, i rettangoli con i nomi dei candidati e le relative liste.

Sono diverse le possibilità per votare nei comuni con più di 15mila abitanti. Si può innanzitutto tracciare un segno solo sul nome del candidato, oppure segnare solo su una delle liste collegate al candidato sindaco che si vuole sostenere, oppure ancora sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate. In questi ultimi due casi il voto si intende espresso sia per il sindaco che per i consiglieri candidati. È possibile il voto disgiunto, cioè tracciare un segno sul candidato sindaco e al tempo stesso un altro segno su una lista non collegata. Questo però non è previsto per i comuni con meno di 15mila abitanti. Per tutti vale invece la regola della preferenza di genere già vista per le europee e le regionali.