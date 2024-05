I numeri che preoccupano Meloni (ma non solo) a due settimane dal voto

Anziani disillusi, giovani più fiduciosi ma anche tra i ventenni l'Europa non scalda i cuori: il malcontento verso le istituzioni di Bruxelles potrebbe tenere lontani gli elettori dalle urne il prossimo 8 e 9 gennaio quando gli italiani saranno chiamati a votare per le elezioni europee. Secondo gli ultimi sondaggi dell'istituto Ixè l'affluenza potrebbe scendere sotto il 50% mentre anche la fiducia nel governo del presidente Giorgia Meloni è al minimo storico, con la premier che attira molte più simpatie del resto della compagine governativa.

Non va certo meglio per i partiti all'opposizione con gli elettori di centro sinistra sempre più scollati dalla classe dirigenti dei partiti. Il quadro dipinto dai sondaggi vedono tutta la galassia socialista in netta difficoltà.

Guardando le preferenze che gli elettori accordano alle varie liste risulta ancora in flessione Fratelli d'Italia (26,3%), che riduce il vantaggio sul PD in crescita al 20,9%. Il M5S scende al 15,5% e Forza Italia (8,8%) si conferma davanti alla Lega (8,3%). Tre liste (Verdi-Sinistra, Azione, Stati Uniti d'Europa) sul crinale del 4%.

Come abbiamo detto su tutto pesa la spada di Damocle dell'astensione: solo il 49 per cento degli intervistati ha espresso la convinzione di recarsi alle urne. Mai così bassa.