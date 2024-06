Il Pd cresce, la sinistra no. Il centrodestra è ancora lontano

Nonostante gli exploit di Pd e Avs numeri dicono che la coalizione di sinistra è più lontana oggi da Palazzo Chigi di quanto non lo fosse alle scorse politiche o alle europee di cinque anni fa. La somma dei voti raccolti da dem, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni europee porta il totale al 40,8%, mentre il centrodestra tocca il 47,2 grazie soprattutto alla crescita di Fratelli d'Italia e al buon risultato di Forza Italia che ha sorpassato la Lega.

Alle politiche del 2022, pur ottenendo la maggioranza dei seggi, il centrodestra si era fermato al 43,8% dei voti validi per la Camera, mentre la somma dei partiti di centro-sinistra (esclusa la lista Azione-Italia Viva) aveva raggiunto il 41,5% nonostante Pd e 5 Stelle si fossero presentati al voto divisi.

Alle europee del 2019 i partiti tradizionalmente di sinistra (Pd, +Europa, Europa Verde e La Sinistra) più il M5s avevano raccolto il 47% dei voti, contro il 49,5% della destra. Ma parliamo di un'era geologica fa, almeno per i canoni della politica attuale. Tant'è che allora M5s e Carroccio erano al governo insieme.

Insomma, se Schlein, Bonelli e Fratoianni possono esultare per il buon risultato elettorale, il gap con la destra resta piuttosto ampio. E proprio tra i dem c'è anche chi evoca un cambio di strategia. Come il sindaco di Milano Giuseppe Sala che spinge per un'apertura verso il centro. "Il centrosinistra in Italia non è, purtroppo, competitivo" osserva Sala in un post sui social. "Tutti sottolineeranno la crisi del M5s, io ripeto quello che sto affermando da tempo: senza il centro non si vince. Giorgia Meloni parla di una restaurazione del bipolarismo puro. Lei ha un centro (Fi, che ha ottenuto un buon risultato), noi no".

Calcolatrice alla mano con i voti di +Europa, Italia Viva e Azione il centrosinistra avrebbe tutte le carte in tavola per tornare a Palazzo Chigi o quanto meno per battagliare sul filo di lana con il centrodestra. Anche Schlein sembra consapevole che a livello di coalizione serve una strategia diversa per superare le divisioni tra le forze di opposizione. "Noi non ci consideriamo autosufficienti, non mettiamo veti e non intendiamo subirne" ha detto la segretaria dem commentando l'esito del voto. "Mi sembra chiaro che le divisioni non pagano. Chi ha avuto l'atteggiamento più unitario è stato premiato. Perseverare nella strada della divisione o della competizione con il Pd, non credo porti a un risultato diverso rispetto a quello di ieri".