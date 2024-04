Schlein si candida alle elezioni europee, ma il suo nome nel simbolo spacca il Pd

Elly Schlein sarà candidata alle elezioni europee come capolista del Partito democratico nelle circoscrizioni Centro e Isole. Ma non solo: il suo nome potrebbe comparire nel simbolo in vista del voto di giugno. Si tratta, per il momento, solo di un'ipotesi, sulla quale il partito si è già spaccato.

"Sono disponibile a dare una mano con spirito di servizio, mi candido a dare una spinta a questa meravigliosa squadra e a un progetto di cambiamento del Pd e del Paese", ha detto la segretaria del Pd nella sua relazione al Nazareno, aprendo la direzione che dovrà dare il via libera alle liste. Schlein non avrebbe parlato dell'inserimento del suo nome nel simbolo, proposta che invece sarebbe stata avanzata dal suo sfidante alle primarie, il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Contro questa ipotesi si sono schierati l'ex ministro Giuseppe Provenzano e Gianni Cuperlo: "Elly, tu non sei Giorgia Meloni, Matteo Salvini, non sei Tajani, non sei Renzi, Calenda. Sei meglio di loro e vieni da una cultura diversa", ha detto Cuperlo invitando la segretaria a non dare seguito alla proposta.

La segretaria, per il momento, non ha reso note le sue intenzioni sul simbolo. Di sicuro, correrà come capolista nelle circoscrizioni Centro e Isole. Gli altri capilista sono lo stesso Bonaccini (Nord Est), la leader di Emergency Cecilia Strada (Nord Ovest) e la giornalista Lucia Annunziata (Sud).

"Penso siano liste bellissime e molto, molto forti. Non so in quanti possono dirlo. Ringrazio tutte le candidate e i candidati che hanno accettato questa sfida epocale", ha detto Schlein. "Sono anche io disponibile a dare una mano in queste liste, per una campagna strada per strada, cercando di dare una spinta a questa squadra", ha aggiunto la segretaria.

Ecco tutti i nomi delle liste del Pd per le Europee:

Nord Ovest: Cecilia Strada, Brando Benifei, Irene Tinagli, Alessandro Zan, Antonella Parigi, Giorgio Gori, Eleonora Evi, Piefrancesco Maran, Elena Cossato, Davide Mattiello, Monica Romano, Emanuele Fiano, Lucia Artuss, Fulvio Centoz, Donatela Alfonso, Fabio Pizzul, Luca Giaiè.

Nord Est: Stefano Bonaccini, Annalisa Corrado, Ivan Pedretti, Elisabetta Gualmini, Alessandro Zan, Alessandra Moretti, Giuditta Pini, Silvia Panini, Antonio Mumolo, Sara Vito, Marcello Sartarelli, Andrea Zanone.

Centro: Elly Schlein, Nicola Zingaretti, Camilla Laureti, Marco Tarquinio, Beatrice Covassi, Dario Nardella, Daniela Rondinelli, Matto Ricci, Umberto Insolera, Alessia Morani, Marco Paciotti, Antonio Mazzeo.



Sud: Lucia Annunziata, Antonio Decaro, Pina Picierno, Sandro Ruotolo, Jasmine Cristallo, Shady Alizadeh, Giuseppina Paterna, Anna Maria Beci, Francesco Forte, Luigi Tassone, Lello Topo, Francesco Todisco.



Isole: Elly Schlein, Antonio Nicita, Livia Pilotta, Pietro Bartolo, Angela Quaduero, Pino Lupo.