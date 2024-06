Chi sta violando il silenzio elettorale

Molti politici continuano la campagna elettorale nonostante il silenzio elettorale in vista delle elezioni europee nonostante sia entrato in vigore da ore. La stessa Autorità garante per le comunicazioni ha ricevuto varie segnalazioni sul mancato silenzio, ma basta fare un rapido giro sui profili social dei principali candidati per vedere cosa succede.

Quando è iniziato il silenzio elettorale e cosa prevede

Come da circolare del ministero dell'Interno, per le elezioni europee e le elezioni amministrative programmate nei giorni dell'8 e 9 giugno, il "silenzio elettorale" è iniziato alla mezzanotte di venerdì 7 giugno per finire domenica 9 giugno.

Di conseguenza, in questo arco temporale sono vietati comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nuove affissioni di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. E sui social?

I politici "più rumorosi" durante il silenzio elettorale: oltre le ciliegie di "Giorgia", Salvini e Vannacci davanti a tutti

Lo scopo del silenzio elettorale è evidentemente quello di non esporre i cittadini a messaggi che potrebbero influenzare il voto mentre i seggi sono aperti. Un assaggio, letterale, è arrivato da Giorgia Meloni.

Prima dello scoccare del silenzio elettorale, la presidente del Consiglio ha infatti postato un video ironico sul tema, in cui, rivolgendosi al fruttivendolo Daniele, dice (in romanesco): "Non dire niente che siamo in campagna elettorale". Poi, dal banco, la leader di Fratelli d'Italia prende una ciliegia e la assaggia: "Buonissima, ma che varietà è ?", domanda al commerciante che, senza aprire bocca, gira a favore di telecamera il cartellino giallo piantato nel mucchio. "Varietà Giorgia", la scritta che si legge al posto del prezzo.

Lo stesso era successo prima delle scorse elezioni politiche, in cui la leader di FdI sorreggeva due meloni tra le mani, strizzando l'occhiolino. Dopo l'inizio del silenzio elettorale il generale Roberto Vannacci, candidato con la Lega, ha ugualmente postato sui propri social un invito a mettere una X sul simbolo della Lega e a scrivere il suo nome, ripubblicando l'immagine di un comizio eletterale con Matteo Salvini.

Tra i politici che hanno parlato di più c'è proprio il vicepremier e ministro dei Trasporti. Salvini non ha continuato a fare campagna elettorale sui social ma ha mandato dei messaggi anche a favore di telecamera.

Recandosi a votare al seggio di via Martinetti, a Milano, davanti ai giornalisti ha dichiarato: "Chiedo con forza un voto per fermare la guerra e isolare bombaroli pericolosi come Macron. Al di là di tutti gli altri temi sacrosanti su cui la Lega si batte da anni gli italiani possono fermare i venti di guerra".

Un voto alla Lega per fermare la guerra. pic.twitter.com/4D2v8AZnbC — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 8, 2024

Con addosso la camicia blu scuro regalatagli da Silvio Berlusconi - in segno di omaggio al fondatore di Forza Italia, nella prima consultazione nazionale dopo la morte del Cavaliere, viene spiegato - Salvini si dice "convinto" del fatto che il capolista Roberto Vannacci, "sarà votatissimo in Italia. Penso che alla faccia di tanti gufi e radical chic il generale Vannacci sarà uno dei più votati in assoluto", il suo messaggio.

Dichiarazioni all'uscita dal seggio che suscitano la reazione del verde Angelo Bonelli, che lamenta la violazione del silenzio elettorale e invoca l'intervento del ministro dell'Interno Piantedosi. Di un atteggiamento differente Elly Schlein, segretaria del Pd, che non ha voluto rispondere alle domande dei giornalisti e non ha postato nulla sui propri social.

L'Agcom: "La legge del 1956 vale anche per i social"

Sul tema è intervenuta l'Autorità garante per le comunicazioni (Agcom): "Vedo diversi richiami e informali segnalazioni ad Agcom riguardanti il rispetto del silenzio elettorale. La competenza circa il rispetto del silenzio elettorale non è di Agcom ma del Ministero dell'Interno". Lo precisa su Facebook il commissario Agcom, Antonello Giacomelli.

"Per quanto ci riguarda - prosegue -, ci siamo limitati a ricordare, su richiesta o comunque d'accordo con il ministero, che tale obbligo, previsto dalla legge 212 del 1956, "si estende a tutte le attività di propaganda elettorale, diretta e indiretta, anche se veicolata sulle piattaforme online. Quindi chi intenda segnalare violazioni alla norma, anche per quelle online, deve rivolgersi al Ministero dell'Interno, direttamente o attraverso le prefetture competenti, secondo le modalità stabilite dal ministero stesso".

Cosa rischiano i politici che violano il silenzio elettorale

L'art.9 della legge che regola il silenzio elettorale prevede una sanzione amministrativa per chi non lo rispetta che può andare da un minimo di 103 euro fino a un massimo di 1.032.

Come ribadito dall'Agcom, il responsabile dei controlli sul silenzio elettorale è il ministero dell'Interno.