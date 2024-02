Quorum lontano per Renzi e Calenda: "Alle europee dovrebbero presentarsi uniti"

C'è un sondaggio dell'istituto Tecné che spaventa Matteo Salvini e i dirigenti di via Bellerio, con la Lega inchiodata all'8,4 per cento, superata da Forza Italia che "volerebbe" al 9,4 per cento. Un sorpasso che accentuerebbe un trend rilevato negli ultimi mesi, con il partito fondato da Silvio Berlusconi che smentirebbe chi lo dava per prossimo all'estinzione e spegnerebbe le speranze di chi - come Matteo Renzi - già sperava di poter attingere a quel bacino elettorale. Un sorpasso che però non convince Lorenzo Pregliasco, co-fondatore e direttore di YouTrend.

"Mi stupirebbe - spiega a Today.it - perché la maggior parte degli istituti mostra un quadro un po' diverso. Comunque non si parla di differenze enormi, entrambi i partiti sono in una fascia che va dal 7 al 9 per cento con un margine di errore e quindi se da un punto di vista politico un eventuale sorpasso ovviamente colpisce, da un punto di vista tecnico sta nelle cose. Comunque, l'approccio che noi proponiamo è quello di fare una media tra tutte le rilevazioni e vedere come si muove il trend, al di là del singolo sondaggio".

Possibile che Forza Italia, un partito che in passato ha schierato dei "campioni di preferenze", possa essere avvantaggiato dalla legge elettorale delle europee?

"Bisogna vedere se hanno ancora i portatori di preferenze. Ovviamente non hanno più Berlusconi, che l'altra volta era stato un fattore attrattivo, ma non hanno più neranche la forza che alcuni candidati hanno avuto in passato. So che c'è un po' di preoccupazione per l'uscita dell'europarlamentare Particiello, passato proprio alla Lega; l'ultima volta aveva preso moltissimi voti al Sud.

E invece in casa Lega l'eventuale candidatura del generale Roberto Vannacci potrebbe portare qualcosa?

"Credo che darebbe un boost di attenzione mediatica, anche se il Vannacci di oggi non è il Vannacci di sei mesi fa; Il suo personaggio è stato un po' normalizzato e forse ha anche annoiato. Può essere un'operazione sensata per erodere un po' di elettorato a Fratelli d'Italia, è comunque una figura che potenzialmente può allargare il consenso leghista a quella fascia di elettori di destra molto conservatori che oggi non votano il Carroccio. Va anche capito se una sua eventuale candidatura piovuta dal cielo non può essere addirittura controproducente, magari potrebbe indispettire qualcuno sui territori".

Altra grande incognita è il centro. Matteo Renzi, Carlo Calenda, +Europa... chi raggiungerà il 4 per cento?

"Mi sembra che neanche loro abbiano ben chiaro il quadro, non sanno come presentarsi. Qualunque situazione che non li vede tutti insieme chiaramente limita la possibilità di tutti di raggiungere la soglia del quorum, anche se come sappiamo in politica le somme non valgono mai. Credo che se trovassero la modalità di presentare una lista unitaria potrebbero rosicchiare qualcosa al Partito Democratico, oggi meno attrattivo per una parte di elettorato moderato che al momento non ha nulla da votare. È un bacino non certo enorme, ma che potrebbe concentrarsi su un'unica lista a patto che la percepisca come un voto utile. Anche per questo il tema dell'unità diventa dirimente: se i potenziali elettori vedono tre partitini che difficilmente possono arrivare al 4 per cento dirottano su altro per non disperdere il voto".