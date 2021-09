Elezioni Germania, prove di governo per la coalizione "Giamaica"

iberali e Verdi sono stati ufficialmente invitati per lettera dai leader di Cdu e Csu, Armin Laschet e Markus Soeder, per colloqui preliminari volti a sondare la possibilità di una coalizione a tre: Liberali, Verdi e Cdu-Csu, cosiddetta Giamaica. Ad entrambi i partiti, Gruene e Fdp, è stata inviata una lettera identica nella quale l'Unione dei conservatori si congratula per i risultati elettorali.

Il segretario generale dei Liberali Volker Wissing oggi ha reso noto che sabato il suo partito incontrerà l'Unione Cdu-Csu, mentre i Verdi incontreranno l'Unione solo la prossima settimana.

Trapela una certa irritazione tra i socialdemocratici dell'Spd usciti dalle urne come primo partito. Solo domenica infatti la delegazione di centrosinistra incotrerà i verdi. La delegazione Spd sarà guidata dal candidato cancelliere Olaf Scholz e composta dai leader Saskia Esken e Norbert Walter-Borjans, dal capogruppo Rolf Muetzenich e dalla governatrice della Renania Palatinato, Malu Dreyer.

Tra le priorità che il futuro governo si dovrà porre, il segretario generale dell'Spd, Lars Klingbeil, ha citato la difesa del clima, la digitalizzazione e la modernizzazione dello Stato, chiaro riferimento ai temi forti di Verdi ed Liberali. "Ne va anche del modo di far politica", ha aggiunto il segretario generale, "dove non è questione di vincitori e vinti, ma di come si lavora in modo stabile tra i partner della coalizione".