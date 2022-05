Elezioni amministrative e referendum, le nuove regole dell'election day

Il Covid continua a cambiare le abitudini degli italiani e non risparmia neppure le elezioni. In vista dell'election day di giugno il Consiglio dei ministri vara un decreto ad hoc contenente "Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto".

Il testo è in questi minuti al vaglio del Consiglio dei ministri. Si tratta della seconda riunione di oggi, 2 maggio. Nella prima si è decisa la proroga del taglio delle accise sui carburanti.

I punti principali del decreto

"Al fine di assicurare il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio, nonché garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, l'elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato le schede, provvede a inserirle personalmente nelle rispettive urne", si legge nel testo.

Nel testo si precisa poi che "appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 14 del lunedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali".

Quando alla raccolta delle sottoscrizioni, "limitatamente alle prossime comunali e circoscrizionali, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo".