Elezioni Molise 2023: i candidati e le info su come e quando votare

Elezioni Molise 2023. La situazione è ancora in alto mare perché nella regione molisana non solo non c’è una data ma non c’è neppure un candidato certo per il prossimo appuntamento elettorale.

L' attuale presidente di centrodestra Donato Toma vorrebbe ricandidarsi ma gli scenari sono cambiati. Adesso al governo c’è un centrodestra a trazione Fratelli d’Italia, che non lascerà decidere agli altri partiti.

Caos anche nel centrosinistra, dove si vedono prove di dialogo fra Pd e Movimento 5 stelle, che però sembrano più propensi a guardare a sinistra dei democratici, cioè all’alleanza rossoverde.