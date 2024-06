A Perugia si vota per le elezioni comunali: chi sono i candidati alle amministrative dell'8 e 9 giugno 2024

Sabato 8 e domenica 9 giugno, oltre a svolgersi le elezioni europee, si eleggeranno i sindaci e i consigli comunali di oltre 3.700 comuni. Tra questi c'è Perugia, dove il sindaco uscente di Forza Italia, Andrea Romizi, dopo aver governato per due mandati di fila non è più candidato. Al suo posto il centrodestra punta su Margherita Scoccia, che dovrà vedersela con Vittoria Ferdinandi, candidata del "campo largo". Outsider d'eccezione l'ex centrocampista del Perugia Calcio, Davide Baiocco, che inizialmente era sceso in campo su iniziativa del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, che poi ha rotto con l'ex calciatore e si è sfilato.

Elezioni Perugia, i candidati

Margherita Scoccia: 45 anni, esponente di Fratelli d'Italia, è l'attuale assessora all'Urbanistica della giunta Romizi. È sostenuta da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia con la lista Fare Perugia, Perugia Civica, Progetto Perugia, Futuro Giovani, Perugia Amica e Udc.

Vittoria Ferdinandi: 37 anni, è la candidata con cui il centrosinistra alleato col Movimento 5 Stelle proverà a tornare alla guida dell'ex roccaforte rossa. Nel 2021 è stata nominata da Sergio Mattarella Cavaliere al merito della Repubblica per il suo impegno come responsabile del progetto Numero Zero, un'iniziativa per tutelare il diritto al lavoro delle persone che soffrono di disturbi mentali. Può contare sull'appoggio di Pd, M5s, Alleanza Verdi Sinistra, Pensa Perugia (Azione, Socialisti per Perugia, Perugia in Europa e Laboratorio Civico), Orchestra per la Vittoria, Anima Perugia e Perugia per la sanità pubblica.

Massimo Monni: 65 anni, ex socialista, in passato è stato eletto nelle liste del centrodestra andando a ricoprire ruoli sia in consiglio comunale che alla Regione Umbria. È sostenuto dalla lista Perugia Merita.

Leonardo Caponi: 74 anni, ha alle spalle una lunga carriera politica nelle fila del Partito Comunista Italiano. Senatore dal 1994 al 2001 con Rifondazione Comunista, è stato presidente della commissione Industria del Senato. È sostenuto dal PCI.

Davide Baiocco: 49 anni, perugino, è molto conosciuto in città in quanto ex calciatore della squadra locale. Inizialmente sostenuto dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, dopo che quest'ultimo si è defilato ha deciso di non ritirarsi e continuare la corsa. È sostenuto da Forza Perugia e da Alternativa Riformista – Italexit.

Come si vota alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno 2024

Nelle giornate dell'8 e 9 giugno 2024 i seggi delle città interessate al voto saranno aperti dalle ore 15 alle ore 23 di sabato e dalle 7 alle 23 di domenica. Le operazioni di voto si svolgeranno in concomitanza con le elezioni europee. I comuni coinvolti saranno circa 3.700, tra loro sei capoluoghi di regione. Gli aventi diritto potranno esprimere la loro preferenza su candidati sindaci e consiglieri comunali. Potranno votare i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data del voto e i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea residenti nel comune in cui si svolgono le votazioni, purché abbiano presentato istanza al sindaco entro e non oltre quaranta giorni dal voto. Nei comuni con oltre 15 mila abitanti si voterà con il doppio turno: quindi se uno dei candidati non otterrà il 50 per cento più uno dei voti degli aventi diritto, si andrà al ballottaggio il 23 e il 24 giugno 2024. Al primo turno sarà previsto il voto disgiunto, ovvero si potrà votare un candidato sindaco e una lista a lui non collegata. Nei comuni con meno di 15 mila abitanti, invece, non ci sarà ballottaggio e non sarà consentito il voto disgiunto.