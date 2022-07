Perché il Pd rischia grosso il 25 settembre

Il Pd rischia grosso alle elezioni politiche del 25 settembre. Legge elettorale, alleanze che saltano e che si formano, e poi - banalmente - un posizionamento politico confuso, iper-governista e perennemente sulla difensiva: gli appelli a votare dem per arginare il pericolo Meloni potrebbero non bastare. La legge elettorale, per iniziare: il Rosatellum verrà applicato al ridotto numero di deputati (400) e senatori (200) eleggibili. E' un mix di maggioritario e di proporzionale. In estrema sintesi: il 61% dei seggi (244 alla Camera e 122 al Senato) sarà assegnato su base proporzionale, un 61 che diventa 63% perché è di tipo proporzionale anche il voto degli italiani all’estero (a questo giro eleggono 8 deputati e 4 senatori). Ma il 37% (148 deputati e 74 senatori) dei seggi sarà assegnato con il sistema maggioritario in collegi uninominali. Vuol dire che si vota il singolo candidato, e vince chi prende più voti: se ti presenti in coalizione hai più possibilità di vincere, "da soli" i partiti rischiano il tracollo. La legge elettorale prevede anche di non assegnare seggi ai partiti che ottengono meno del 3% o alle coalizioni che ottengono meno del 10 per cento. Un invito a coalizzarsi, dunque. Ma con chi?

Nei collegi uninominali le alleanze e le divisioni fra partiti faranno la differenza. La spartizione dei collegi elettorali tra gli alleati è un puzzle complicato e delicatissimo, sbagliare il candidato su un territorio significa regalare un deputato o un senatore agli avversari. Impossibile adesso fare calcoli esatti, perché l'eventualità che il Pd nei collegi uninominali corra o no insieme al M5s sarà decisiva. Uno strappo totale Conte-Letta (tutte le voci nel Pd lo danno per certo, oggi come oggi) spianerebbe la strada a Meloni, Salvini e Berlusconi. Il punto, in sintesi, è che se il centrosinistra andrà diviso alle elezioni, il centrodestra potrebbe fare addirittura cappotto e Portare a casa tutto il jackpot. Con i sondaggi che attribuiscono al trio Fdi-Forza Italia-Lega poco meno del 50 per cento dei voti, non è utopia per il centrodestra puntare alla vittoria di gran parte dei collegi uninominali, avvicinandosi persino alla soglia dei due terzi dei seggi: una super maggioranza, che nessuna coalizione uscita dalle elezioni politica ha mai avuto in passato nell'Italia repubblicana.

Il Rosatellum è costruito attorno al bipolarismo, e il bipolarismo è ampiamente saltato per aria nell'Italia dell'estate 2022. L'incentivo a formare coalizioni è evidente, e se il Pd la coalizione la farà con forze centriste "draghiane" scommette su un risultato molto positivo di quest'ultime nelle urne il 25 settembre. Carlo Calenda, Matteo Renzi, vari transfughi di Forza Italia e Luigi Di Maio. Davvero è questa l'alleanza che ha in mente il Pd per vincere le elezioni? Messe insieme, non è detto che tutte queste realtà abbiano il peso elettorale del M5s. Abbandonare Conte al suo destino elettoralmente può costare caro. Letta è sicuro che operai, precari, disoccupati, lavoratori che guadagnano meno di un reddito di cittadinanza stiano versando lacrime per la caduta dell'esecutivo? Gli consiglieremmo di fare un giro dell'Italia da nord a sud e ascoltare i cittadini, prima di prendere le decisioni definitive. Non esistono, forse, quei "milioni di italiani indignati" per la crisi di governo di cui straparlano i quotidiani. D'altra parte uno su tre di essi guadagna meno di 1000 euro al mese, probabilmente è indignato per altro. I limiti del M5s e di Conte sono sotto gli occhi di tutti, ma il Pd ci ha governato insieme con tale convinzione che l'ex segretario definiva l'avvocato di Volturara Appula addirittura un "punto di riferimento dei progressisti". Probabilmente non lo è mai stato, ma è un dato di fatto che parte del potenziale elettorato dem "capirebbe di più" un accordo elettorale su tot punti con Conte piuttosto che l'abbraccio con Renzi, Calenda e Di Maio. "Ritengo molto complicato che le strade del M5s e del Pd coincidano di nuovo", ha detto Letta poche ore fa. Porta chiusa, ma forse non sbarrata del tutto.

Non è infatti solo un discorso di calcoli tattici-elettorali, bensì anche - e arriviamo al dunque - di posizionamento. Di politica, quella vera, che parte dai contenuti. Il Pd sembra voler puntare tutto sul solito "votate noi o arriva Meloni", sullo stile del "votate noi o c'è Berlusconi", che è stato il collante delle coalizioni di centrosinistra vincenti (1996 e 2005). Difficile che stavolta basti quello, difficile presentare come uno spauracchio Meloni, quando hai governato praticamente con tutti nell'ultimo decennio e nell'ultimo anno e mezzo con Salvini e Berlusconi. L'unica cosa che può salvare il Pd è una campagna seria sul territorio, che inizi oggi stesso, per spiegare al vasto popolo di sinistra (che, incredibilmente, nella società esiste e a suo modo, pur con vari gradi di indifferenza, resiste) quali politiche si vogliono attuare e quali sono le posizioni del partito su lavoro, stipendi da fame, contratti precari, scuola, liberalizzazioni, redistribuzione, concorrenza, sostegno al reddito, diritti civili e ambiente. Basterebbero poche parole chiare (e non negoziabili) per avvicinare una parte di quell'elettorato avvicinabile a posizioni "di sinistra" (che Twitter non lo usa e delle "bolle social" se ne infischia) che su questi temi ha votato Movimento 5 stelle nel 2013 e 2018. Continuare a negarlo è un autogol colossale. E prese di posizione forti sui temi suddetti potrebbero rendere meno improbabile e meno incomprensibile di quanto appaia adesso un dialogo elettorale con le realtà "a sinistra del Pd". Guardare in quella direzione insomma, lasciando perdere gli ultras di Draghi. Utopia forse, ma se c'è qualche afflato di sinistra dentro al Partito democratico, siamo all'ora o mai più. Occhio: sono tanti, e non solo tra le giovani generazioni, gli elettori dem che questa volta promettono di restare a casa. Caro Letta, butta male. Altro che il 30 per cento di consensi che, secondo Nardella, è alla portata. Il risveglio potrebbe essere brusco come non mai.