A Potenza si vota per le elezioni comunali: chi sono i candidati alle amministrative dell'8 e 9 giugno 2024

L'8 e il 9 giugno non si voterà solo per le elezioni europee ma in migliaia di comuni italiani i cittadini sceglieranno anche i loro sindaci ed eleggeranno i consigli comunali. Potenza è tra le città che torneranno alle urne. Nel capoluogo della regione Basilicata, dopo la rinuncia del sindaco uscente Mario Guarente, il centrodestra "allargato" ad Azione e Italia Viva candida Francesco Fanelli. Il principale sfidante è Vincenzo Telesca (centrosinistra) che però non può contare sul sostegno ufficiale del Partito Democratico (è sostenuto dalla maggioranza del partito, ma non c'è il simbolo sulla scheda).

Elezioni Potenza, i candidati

Francesco Fanelli: 43 anni, Leghista, è stato vicepresidente della giunta regionale della Basilicata. È sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Potenza civica-Fanelli sindaco, Insieme per Potenza-Amiamo Potenza, Orgoglio lucano e può contare sull'appoggio degli esponenti locali di Azione e Italia Viva.

Vincenzo Telesca: 49 anni, è il candidato del Partito Democratico, ma a causa di una spaccatura del partito cittadino, il simbolo dem non comparirà sulla scheda elettorale. È quindi sostenuto da Uniamoci per Potenza-Telesca sindaco, La Potenza dei Cittadini-Potenza democratica, Insieme per Potenza, Basilicata Casa Comune, Potenza prima.

Pierluigi Smaldone: 35 anni, consigliere comunale uscente, è l'uomo su cui punta il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Oltre ai pentastellati, è sostenuto anche dalle liste Potenza Ritorna e Città nuova.

Francesco Giuzio: 36 anni, consigliere comunale uscente, è appoggiato dalla lista Basilicata Possibile.

Maria Grazia Marino: 51 anni, unica donna candidata, è sostenuta da Forza del Popolo.

Come si vota alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno 2024

Nelle giornate dell'8 e 9 giugno 2024 i seggi delle città interessate al voto saranno aperti dalle ore 15 alle ore 23 di sabato e dalle 7 alle 23 di domenica. Le operazioni di voto si svolgeranno in concomitanza con le elezioni europee. I comuni coinvolti saranno circa 3.700, tra loro sei capoluoghi di regione. Gli aventi diritto potranno esprimere la loro preferenza su candidati sindaci e consiglieri comunali. Potranno votare i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data del voto e i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea residenti nel comune in cui si svolgono le votazioni, purché abbiano presentato istanza al sindaco entro e non oltre quaranta giorni dal voto. Nei comuni con oltre 15 mila abitanti si voterà con il doppio turno: quindi se uno dei candidati non otterrà il 50 per cento più uno dei voti degli aventi diritto, si andrà al ballottaggio il 23 e il 24 giugno 2024. Al primo turno sarà previsto il voto disgiunto, ovvero si potrà votare un candidato sindaco e una lista a lui non collegata. Nei comuni con meno di 15 mila abitanti, invece, non ci sarà ballottaggio e non sarà consentito il voto disgiunto.