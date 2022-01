Elezioni Quirinale: il giorno della prova di forza su Casellati

Il centrodestra vota Casellati

Il Pd si astiente

Italia Viva non partecipa al voto

Alternativa c'è continua a votare il magistrato Nino Di Matteo

Oggi si terrano due votazioni: la prima alle 11 con risultato intorno alle 15; il secondo alle 17 con risultato intorno alle 23.

Elezioni Quirinale, la diretta

"Indicazione di voto. Quinto scrutinio. Scrivere Elisabetta Casellati". Questo è il messaggio arrivato nelle chat dei grandi elettori di Forza Italia in vista della nuova votazione, prevista alle 11:00, nell'Aula della Camera, per l'elezione del presidente della Repubblica.

Quindi Matteo Salvini scommette su Elisabetta Alberti Casellati con l'ok degli altri leader della coalizione al vertice di centrodestra. Una indicazione arrivata anche da Berlusconi: durante l'assemblea di Fi-Udc Antonio Tajani aveva chiesto ai presenti di andare e convincere più grandi elettori possibile per votare Elisabetta Casellati: "Una donna, la seconda carica dello Stato, il nome migliore".

Un modo per le forze di centrodestra per contarsi ma anche per rompere la prassi istituzionale di cercare un nome comune con l'opposizione. "Si sta verificando quello che Fratelli d'Italia chiede da giorni si verifichino numeri in Aula si ponga fine a questa cosa incomprensibile del non voto o scheda bianca. Si vedano i numeri" ha detto la Presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Casellati presidente della Repubblica? Le reazioni

Mentre Lega Fdi, Fi e 'centristi' lanciano nell'agone la seconda carica dello Stato il centrosinistra ha annunciato la propria astensione per marcara la frattura. Ad esprimere il sentimento del Pd è Alessandro Zan che sibillino tratteggia l'ipotesi di elezioni anticipate: "Se passa Casellati la legislatura è finita" scrive in un tweet.

Da Italia Viva arriva il secco 'no' di Matteo Renzi: Non voteremo la Casellati, avrebbe detto l'ex premier ai suoi in queste ore, sbarrando così la strada alla presidente del Senato. Non a caso stamane proprio mentre i leader del centrodestra erano riuniti a Montecitorio, il presidente di Iv, Ettore Rosato, ha detto:''Non votiamo la Casellati e non votiamo nessun nome divisivo". L'orientamento di Italia Viva è quello di non partecipare al voto.

Matteo Salvini ha invitato Giuseppe Conte, Enrico Letta, Matteo Renzi e Roberto Speranza, rivolgendo ai leader del centrosinistra la richiesta di un vertice entro le 11, a Montecitorio.

Quella di Casellati è inevitabilmente una candidatura "di parte" come del resto lo sono state quelle di Mattarella e Napolitano per il centrosinistra. Il punto è tutto qui: Salvini, Meloni e Berlusconi sono persuasi che sia arrivato il momento di esprimere un Capo dello Stato della loro area. E chi meglio della seconda carica dello Stato?

Tuttavia una prova di forza del centrodestra risolverebbe (forse) i giochi per il Quirinale, ma d'altra parte farebbe deflagrare in mille pezzi il governo.