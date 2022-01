Elezioni Quirinale, che cosa succede dopo il voto su Casellati: la diretta

Il centrodestra nella quinta votazione ha dato indicazione di voto per Casellati: la presidente del Senato ha ottenuto 382 voti su 454 potenziali "garantiti" dai numeri dei grandi elettori della coalizione. Il suo nome esce definitivamente di scena

I parlamentari di Pd-M5s e Leu sono entrati in aula e sfilanto davanti alla presidenza per dichiarare la propria astensione. Non hanno partecipato al voto i delegati di Italia Viva.

I centristi sono al lavoro per votare Casini al sesto scrutinio che inizierà alle 17 con risultato intorno alle 21. L'alternativa resta Draghi.

Elezioni Quirinale, la diretta

Tensione alle stelle dopo il quinto voto, che ha segnato il ko della candidatura della presidente del Senato. Scintille tra Ignazio La Russa (Fdi) e Giovanni Toti (Cambiamo). "Ecco, sei contento? Stai già festeggiando?", dice La Russa mentre attraversa il Transatlantico e incrocia Toti. Il sospetto è che siano mancati i voti dei centristi di Cambiamo. "No, no - risponde Toti - vi lascio andare avanti...". C'è tensione, sorrisi amari. La Russa prende un corridoio, parla e assicura ai cronisti che in Fdi hanno votato "compatti per Casellati". Chi ha tradito? "Guardate tra i centristi e in Forza Italia", risponde. Passa ancora Toti, secondo incontro casuale in 5 minuti. "Sarei contento se avessi 70 parlamentari - ribatte il presidente della Liguria - ma non è così". Ancora La Russa: "Infatti, ne ha la metà".

Elezioni Quirinale, che cosa è successo oggi

Puntare almeno al numero dell'astensione raggiunto ieri e poi eventualmente rilanciare. Il centrodestra ha giocato la carta del presidente del Senato Elisabetta Casellati, sulla spinta di Fratelli d'Italia e Forza Italia. I centristi non hanno nascosto la perplessità sul tentativo di forzare la mano. La preoccupazione di Lega e Fdi era quella di contarsi ed evitare che nelle fila di Forza Italia e delle forze di centro della coalizione emergessero distinguo e defezioni oltre alle assenze giustificate. È andata male, con i franchi tiratori che hanno bersagliato il voto sulla presidente del Senato. Il risultato con 382 voti è stato di molto al di sotto delle attese: 400 preferenze per Casellati costituivano la linea di galleggiamento per evitare un disastro.

Il fronte progressista ha reagito al colpo di mano del centrodestra schierando davanti l'Aula le 'sentinelle' per monitorare il comportamento dei grandi elettori del Movimento 5 stelle in primis, ma anche di Pd e Leu per evitare i franchi tiratori che il centrodestra sperava di raccogliere in aula.

Letta, Conte e Speranza dal canto loro non ha raccolto l'invito di Salvini a un incontro chiarificatore. L'unico a presentarsi all'appuntamento è stato Renzi che gli ha chiesto di rimuovere i veti su Casini o Draghi. Sul trasloco dell'attuale premier da Palazzo Chigi al Quirinale pesa la contrarietà di Lega e M5s che vedono a rischio la tenuta del governo.

Salvini intende andare avanti con lo schema prestabilito. Sarà di nuovo Casellati il nome per il sesto scrutinio? Difficile. Si potrà tentare una convergenza su Casini superando le rimostranze avanzate sopratutto da Giorgia Meloni. In questo momento Draghi resta sullo sfondo ma pesa il rischio di chiedere un sacrificio a Sergio Mattarella che da sempre si è detto indisponibile per un reincarico al Colle. Resta la considerazione del presidente di Fratelli d'Italia: "Con questo parlamento siamo bloccati, meglio andare alle elezioni" chiosa Meloni. Di certo lo scenario più funesto per l'economia italiana.

I numeri in campo e le possibili 'alleanze'