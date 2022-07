I partiti tagliati fuori dalle elezioni dalla ghigliottina

"Vorrebbero impedirci di partecipare al voto con un vero e proprio attacco alle regole democratiche: costringere solo noi, che siamo opposti al governo e alla guerra, a raccogliere migliaia di firme in piena estate, mentre altri con un mero cavillo ne sono esentati solo perché hanno sostenuto il governo". A spiegarlo sono i fondatori dell'Unione popolare - tra cui si contano Dema, ManifestA, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista - che lanciano un appello e si rivolgono al capo dello Stato in vista del voto del 25 settembre.

Per le formazioni che non si trovano in parlamento infatti ci sono pochissimi giorni per raccogliere le 60.000 firme necessarie alla presentazione di una nuova lista

"Sembra che si siano messi d'accordo per fare un regolamento ritagliato per consentire la partecipazione ai 'soliti noti' del trasformismo parlamentare che ha sostenuto il Governo Draghi" spiega Simona Suriano, presidente della componente di Manifesta alla Camera che denuncia una "ghigliottina per censurare ed escludere tutte quelle nuove forze sociali, politiche che emergono nella società e che chiedono il cambiamento".

Tra gli esponenti impegnati nella caccia alle firme anche Luigi De Magistris.

Di schieramento opposto ma con lo stesso problema l'ex europarlamentare Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, impegnato a raccogliere le firme per presentare una lista "per la democrazia" con Eumans, il movimento paneuropeo da lui fondato. "Chiediamo di fare tutto quanto è in suo potere per impedire che le prossime elezioni siano riservate alla partecipazione dei partiti già rappresentati in Parlamento" si legge in una lettera inviata a Draghi. "La diserzione delle urne da parte di un italiano su due è anche il prodotto dell'autoreferenzialità del ceto politico e degli ostacoli frapposti alla partecipazione. Consentire la presentazione di liste di candidati anche attraverso firma digitale, dopo che già è stato consentito sui referendum, rappresenterebbe un segnale nella buona direzione".