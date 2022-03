Elezioni amministrative e referendum, sarà election day: quando si vota

Via libera del Consiglio dei ministri alla data per le amministrative e per i referendum sulla giustizia. Ci sarà un election day, il 12 giugno, in cui i cittadini saranno chiamati a pronunciarsi anche sui quesiti referendari. Il secondo turno delle amministrative si terrà invece il 26 giugno.

Le date sono state annunciate su Twitter dal deputato Pd, Stefano Ceccanti: "Il Cdm ha ufficializzato le date delle elezioni amministrative: primo turno: 12 giugno; secondo turno: 26 giugno; referendum: 12 giugno".

Il CdM ha ufficializzato le date delle elezioni amministrative:

Primo Turno: 12 Giugno;

Secondo Turno: 26 Giugno;

Referendum: 12 Giugno. — StefanoCeccanti (@StefanoCeccanti) March 31, 2022

I cinque quesiti ammessi dalla Corte costituzionale e che saranno oggetto del referendum sono: