Elezioni regionali: perché il centrosinistra rischia grosso (e Meloni se la ride)

I tempi stringono per alleanze e candidature in vista di amministrative e regionali. Se il centrodestra, nonostante gli screzi tra Salvini e Meloni, esacerbati dalla vicenda Solinas in Sardegna, trova sempre la quadra su candidati comuni (come sempre da trent'anni a questa parte), nel variegato mondo del centrosinistra non ci sono certezze simili.

I casi Sardegna e Piemonte

Le due spine più pungenti per Giuseppe Conte ed Elly Schlein sono Sardegna e Piemonte. Nell'isola dei quattro mori c'è tempo fino alle 20 di stasera per la presentazione delle liste (si vota il 25 febbraio, è la prima regione ad andare alle urne nel 2024). Il centrosinistra è andato in frantumi. Non per dissidi tra i vertici di Pd e M5s, che hanno trovato da tempo l'accordo sulla pentastellata Alessandra Todde (vice di Conte) come candidata presidente, ma la strada è comunque in salita. Ai limiti dell'impossibile, perché Renato Soru non ha rinunciato a correre, gode di un certo consenso e dragherà parecchi voti dal bacino del centrosinistra. La sua candidatura è appoggiata anche da Azione. Ha fatto notizia pure la frattura familiare con la figlia Camilla, consigliera regionale Pd. Il rischio, chissà quanto calcolato, è regalare un'ampia e comoda vittoria al centrodestra e al "fratello d'Italia" Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari e fedelissimo della premier Meloni. Se, per intenderci, Soru otterrà anche solo un 10 per cento dei consensi, la partita è chiusa.

Diversi ma ugualmente pesanti i problemi in Piemonte, dove la trattativa tra Pd e Movimento 5 Stelle è appesa a un filo. Le segreterie romane hanno fatto intendere con chiarezza quanto fosse necessario "non strappare" e si prova a mettere in piedi una piattaforma comune su alcuni punti fermi: diritto allo studio, trasporto pubblico, ciclo dei rifiuti. La deputata dem cuneese Chiara Gribaudo, vicepresidente dem nazionale che aveva dato la sua disponibilità a candidarsi alla presidenza, ha già fatto un passo indietro. Resta in campo tra i dem il vicepresidente del Consiglio regionale Daniele Valle. Torna in auge anche il nome di Chiara Appendino, ex sindaca M5s di Torino. Piccolo problema: secondo i sondaggi il forzista Alberto Cirio stravincerà.

Non c'è, quindi, la fila per fare l'agnello sacrificale e andare a schiantarsi. Il candidato di un campo largo "depresso" e diviso ancora non c'è. Ma per le opposizioni presentarsi unite a livello nazionale contro Meloni in una delle regioni chiave del nord è essenziale e segna un primo passo fondamentale per la costruzione delle coalizioni anche per il voto in Basilicata e in Abruzzo (dove ieri si è tenuta una manifestazione unitaria Pd-M5S). In Umbria si voterà invece in autunno.

Abruzzo

Al momento l'unica situazione chiara per il centrosinistra resta quella delle regionali in Abruzzo dove si vota il 10 marzo. Qui il centrosinistra ha dato il via alla sfida con una partenza sprint, indicando subito un candidato unitario: l'ex rettore dell'università di Teramo Luciano D'Amico, capace di mettere insieme un campo 'larghissimo' con Pd, M5s, Iv, Azione e liste civiche. Sabato scorso Schlein ha fatto una prima tappa della campagna elettorale.

L'Abruzzo è terra molto cara alla premier in quanto l’attuale presidente, Marco Marsilio, è stato il primo esponente di Fratelli d'Italia a conquistare una regione. D'Amico se la giocherà, sembra godere già di un consenso che potrebbe dare del filo da torcere all’attuale presidente, che parrebbe comunque in vantaggio.

Basilicata

Anche in Basilicata, al voto in primavera, il Pd era partito con decisione, indicando come candidato il 'civico' Angelo Chiorazzo, alla guida della coalizione Basilicata Casa Comune cui, però, non ha aderito il M5s. Nei giorni scorsi, dopo un incontro tra Pd e M5s, i dem lucani hanno però aperto all'ipotesi primarie per "una leadership condivisa nel centrosinistra", come ha spiegato il segretario regionale Giovanni Lettieri, "fermo restando" la candidatura Chiorazzo.

Cosa succederà

Insomma, tanta confusione e la sensazione che un doppio tracollo sardo e piemontese potrebbe dare un colpo pesante alla fragile alleanza Pd-M5s. Mentre Fratelli d'Italia potrebbe realisticamente trovarsi con un "suo" uomo alla guida della Sardegna, e l'eventuale riconferma di Marsilio in Abruzzo, in primavera, sarebbe un altro successo per Meloni, che arriverebbe alle elezioni europee di giugno con il vento in poppa.