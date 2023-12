Elezioni regionali 2024, c’è un sondaggio che spaventa Giorgia Meloni

I sondaggi parlano chiaro: Giorgia Meloni, lo dicono tutte le rilevazioni, viaggia ancora con il vento in poppa. Fratelli d’Italia è ormai stabilmente la forza egemone del centrodestra e la probabile candidatura della premier in tutte le circoscrizioni elettorali alle prossime elezioni europee potrebbe far raggiungere al suo partito il 30 per cento dei consensi.

Tuttavia, come spesso accade nel nostro Paese, il consenso è una specie di altalena e di punto in bianco ti può riportare giù. Lo sanno bene Matteo Salvini, Matteo Renzi e Giuseppe Conte, che ha ereditato un Movimento 5 Stelle "dimezzato" rispetto a quello che lo portò a Palazzo Chigi.

Gli appuntamenti elettorali del 2024

Per Giorgia Meloni il 2024 è pieno di insidie, soprattutto perché, per la prima volta nella sua lunga carriera politica, si trova nella scomoda condizione di dover mantenere i "fortini" conquistati e non in quella di doverne conquistarne di nuovi. E perdere dove si governa indebolisce molto più di non riuscire a strappare un comune o una regione agli avversari.

Nell’anno bisestile che sta per iniziare, oltre alle già citate elezioni europee, andranno alle urne molte amministrazioni locali. Si voterà per eleggere il sindaco e il consiglio comunale in oltre 3.700 comuni, tra cui 27 capoluoghi di provincia e 6 capoluoghi di regione; torneranno al voto Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza. E poi c'è la partita delle regionali, con le sfide in Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Sardegna e Umbria.

Il sondaggio che spaventa Giorgia Meloni

In Sardegna, come ha spiegato molto bene su queste pagine il collega Andrea Maggiolo, il consueto harakiri del centrosinistra rende molto improbabile una sconfitta della destra; perché il consenso è come un’altalena, ma quello che rimane sempre ferma e immutabile e la tendenza al masochismo di alcune forze politiche.

Situazione diversa in Abruzzo, terra molto cara alla premier in quanto l’attuale presidente, Marco Marsilio, è stato il primo esponente di Fratelli d’Italia a conquistare una regione. A preoccupare è un sondaggio di Winpoll, che disegna uno scenario che vede tutt’altro che scontata una rielezione del governatore uscente.

Alla domanda "Mi può cortesemente dire come valuta l'operato dell'amministrazione del presidente Marco Marsilio?", solo l’11 per cento del campione intervistato risponde "molto bene", il 17 per cento risponde "più bene che male", il 38 per cento "né bene né male", il 18 per cento "più male che bene" e il 16 per cento "molto male". La tendenza si conferma anche nelle domande che mettono a confronto la popolarità di Marsilio con quella del suo prossimo sfidante, Luciano D’Amico. L’ex rettore dell’Università di Teramo, che con molta probabilità sarà sostenuto dal cosiddetto "campo largo", sembra godere già di un consenso che potrebbe dare del filo da torcere all’attuale presidente. Alla domanda "Le elenco i nomi di alcuni esponenti di spicco della sua regione. Mi può dire per ognuno di questi quanta fiducia ha in loro?", il 60 per cento degli intervistati risponde "D’Amico", contro il 50 per cento dell’esponente di Fratelli d’Italia. Più equilibrato il risultato quando si pone la domanda diretta ("per chi voterebbe?", ndr) , che però, in ogni rilevazione "lontana" dall’appuntamento elettorale, tende a favorire il sindaco o il presidente in carica, più conosciuto e non "logorato" dalla campagna elettorale. Qui il risultato vede in testa Marsilio per un soffio: 50,8 per cento contro 49,2 di Luciano D’Amico.