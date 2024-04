Chi ha vinto davvero le elezioni regionali in Basilicata

Tutto come da previsioni. Il candidato del centrodestra Vito Bardi è stato confermato governatore della Basilicata con il 56,63% dei voti, secondo i risultati definitivi dello scrutinio delle elezioni regionali. Piero Marrese del centrosinistra ha ottenuto il 42,16% dei consensi. Al terzo candidato Eustachio Follia è andato l'1,21%. Per il centrosinistra è una sconfitta netta, staccato di quasi 15 punti.

Risultati elezioni regionali Basilicata

Fratelli d'Italia risulta il partito più votato, con il 17,39%. Staccato il Partito democratico al 13,87%. Nella coalizione di centrodestra Forza Italia prende il 13,01% dei voti, invece la Lega arranca e si ferma al 7,81% dei consensi seguita da Azione con il 7,51%. Nel centrosinistra il Movimento 5 stelle ottiene il 7,66%, dietro a Basilicata casa comune (11,18%).

La Basilicata, dunque, resta a destra, non è mai stata in discussione la riconferma del governatore uscente di Forza Italia. Le urne confermano che il "miracolo" della Sardegna non si ripete, stavolta la spaccatura del centrosinistra è decisiva: Renzi e Calenda in Lucania hanno pesato.

Fi per la seconda volta in un mese - dopo l'Abruzzo - sorpassa ancora la Lega di Salvini e sale fino al 12%. Se anche alle europee il Carroccio sarà terzo partito della coalizione, Salvini può perdere la leadership. Il centrodestra sogna di strappare l'Emilia-Romagna al centrosinistra alle regionali d'autunno.

Ma restiamo in Basilicata: qui le due liste aggiuntesi all'ultimo, quella della calendiana Azione e quella denominata Orgoglio lucano in cui si sono candidati i renziani, insieme superano abbondantemente il 10%: un segnale forte e (solo in parte) inatteso. Con 7.157 preferenze Marcello Pittella (Azione) è il candidato consigliere più votato. Dal 2013 al 2018 Pittella era stato presidente di Regione con il Pd e nell'ultima legislatura era consigliere di centrosinistra d'opposizione.

Solo tre donne in consiglio regionale

Sono tre (due del Movimento cinque stelle e una di Fratelli d'Italia) su 20 le donne elette nel Consiglio regionale della Basilicata. Il M5s ha eletto solo donne: per la provincia di Potenza, Alessia Araneo, e per quella di Matera, Viviana Verri. Fratelli d'Italia (in totale quattro consiglieri) ha eletto in provincia di Potenza Maddalena Fazzari. Tutte e tre siederanno nel Consiglio regionale lucano per la prima volta. Dei 18 consiglieri uscenti che si erano candidati (14 con il centrodestra) sono stati rieletti in sei, quattro con la maggioranza che ha sostenuto il governatore uscente Vito Bardi e due con il centrodestra. Non è stato eletto nessuno dei cinque candidati che erano stati ritenuti "impresentabili" dalla commissione parlamentare Antimafia.

I consiglieri eletti in Basilicata: tutti i nomi

Dodici seggi al centrodestra, otto al centrosinistra: così si comporrà il nuovo Consiglio regionale della Basilicata.

Per la maggioranza sono stati eletti: Carmine Cicala, Maddalena Fazzari, Cosimo Latronico e Michele Napoli (Fratelli d'Italia); Gianuario Aliandro, Michele Casino e Francesco Cupparo (Forza Italia); Pasquale Pepe e Domenico Raffaele Tataranno (Lega); Nicola Massimo Morea e Marcello Pittella (Azione); Mario Polese (esponente di Italia Viva, in lista con la civica Orgoglio Lucano).

All'opposizione, invece: il candidato governatore del centrosinistra Piero Marrese (Pd); Roberto Cifarelli e Piero Lacorazza (Pd); Angelo Chiorazzo e Giovanni Vizziello (Basilicata Casa Comune); Alessia Araneo e Viviana Verri (Movimento cinque Stelle); Antonio Bochicchio (Avs-Si-Psi-Basilicata Possibile)

Meloni soddisfatta

"Vittoria del centrodestra e di tutta la coalizione in Basilicata, con Vito Bardi riconfermato Presidente della Regione", twitta la premier Giorgia Meloni, commentando l'esito del voto in Basilicata. "Ringrazio di cuore tutti i cittadini che hanno voluto confermare il loro sostegno alle nostre politiche. La vostra fiducia è il motore che ci spinge avanti ogni giorno. I miei auguri di buon lavoro a Vito Bardi, alla giunta che si insedierà e ai consiglieri eletti. Avanti con impegno e determinazione", conclude la Presidente del Consiglio.

Curiosità: il centrodestra si è imposto in 102 comuni, il centrosinistra solo in 29. Bardi ha costruito la vittoria soprattutto nella provincia di Potenza, dove ha accumulato un vantaggio enorme, di oltre 40mila mila voti. Nella provincia di Matera, invece, Marrese ha prevalso per poco più di 1.500 voti.