Il centrosinistra resta senza candidato in Basilicata (mentre Renzi va a destra)

Domenico Lacerenza non sarà il candidato del centrosinistra alla presidenza della Basilicata. Lo ha annunciato lo stesso medico 'prestato alla politica' dopo i no ricevuti da Azione di Carlo Calena e dell'ex governatore Marcello Pittella.

"Dopo un'attenta riflessione voglio comunicare la mia rinuncia alla candidatura", si legge in una lettera inviata a un quotidiano locale lucano. "È una decisione presa con assoluta serenità e anche nell'interesse delle forze politiche che hanno voluto propormi. Avevo dato la mia disponibilità, ma non posso non registrare le reazioni che ci sono state in seguito", ha aggiunto con un chiaro riferimento al partito di Carlo Calenda, che in Basilicata nel 2022 aveva ottenuto al Senato una percentuale di voti di poco superiore al 12%.

"Voglio che lo spirito che ha portato alla proposta che ho ricevuto, cioè la ricerca dell'unità dei moderati e progressisti e l'offerta di una coalizione capace di battere il centro destra in Basilicata, sia preservato, e per questo faccio un passo indietro", ha proseguito Lacerenza. "Lo devo anche alla mia storia professionale e per rispetto alla comunità dei lucani. Ringrazio quanti hanno espresso fiducia nei miei confronti, e in particolare Elly Schlein, Giuseppe Conte e Angelo Chiorazzo", conclude l'oculista.

Lacerenza era stato proposto da Pd, M5s, Avs e +Europa, ma non aveva ottenuto l'appoggio dei centristi, tra cui anche i renziani di Italia Viva, che dovrebbero sostenere il governatore uscente (di centrodestra) Vito Bardi. Una scelta che potrebbe essere seguita anche da Azione, come ha fatto intendere Pittella, l'ex governatore che si è dimesso nel 2019 in seguito al coinvolgimento in una inchiesta giudiziaria sulla sanità lucana (da cui è stato assolto in secondo grado). Adesso, per il centrosinistra si tratta di correre ai ripari: il termine ultimo per depositare le liste scade sabato 23 marzo. Calenda, intanto, si sfrega le mani: "Dilettanti allo sbaraglio. Altro capolavoro politico di Conte con Pd a rimorchio", ha scritto sui social.