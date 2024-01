Elezioni regionali, è "guerra fredda" Salvini-Meloni: la premier punta anche il Veneto di Zaia

Le candidature alle prossime elezioni regionali continuano a dividere la maggioranza che sostiene il governo Meloni. Sulla Sardegna è guerra fredda tra la premier e il suo vice, Matteo Salvini, che continua a sostenere la candidatura si Solinas, malgrado il governatore uscente sia ormai molto impopolare sull’isola.

L’uomo indicato da Giorgia Meloni è Paolo Truzzu, attuale sindaco di Cagliari, ma la Lega non molla. "Christian Solinas – tuona il coordinatore regionale del Carroccio, Michele Pais – è l’unico candidato possibile. Fratelli d’Italia se ne deve fare una ragione perché non è una questione di percentuali ma di continuità. Loro erano al 4% quando hanno indicato Paolo Truzzu sindaco di Cagliari".

Lo scontro tra Lega e Fratelli d’Italia

L’obiettivo di Fratelli d’Italia è quello di far pesare i nuovi equilibri e il forte consenso di cui gode il partito della premier, che viaggia verso il 30 per cento, ridimensionando la Lega di Matteo Salvini che arranca sotto la soglia psicologica del 10 per cento. Attualmente la forza politica maggioritaria all’interno della coalizione esprime solo il governatore abruzzese Marco Marsilio, che non è neanche sicuro della rielezione. Una partita che potrebbe allargarsi ad altre regioni e colpire anche Forza Italia, che punta a mantenere Vito Bardi in Basilicata e Alberto Cirio in Piemonte. I forzisti si oppongono alla concessione del terzo mandato, quel terzo mandato che renderebbe possibile la ricandidatura di Luca Zaia e calmerebbe un po' le acque nel centrodestra, evitando che si apra un altro fronte.

Giorgia Meloni vuole scippare il Veneto alla Lega

Dalle parti di via della Scrofa, infatti, già si guarda al 2025, quando si tornerà a votare in Veneto. Se Zaia non potesse ricandidarsi, Fratelli d’Italia punta a un’operazione che avrebbe del clamoroso, ovvero avanzare la candidatura di Luca De Carlo, coordinatore regionale del partito e attuale presidente della commissione Industria, turismo e agricoltura del Senato. De Carlo, fedelissimo di Lollobrigida, potrebbe essere il nome indicato dalla premier per scippare alla Lega uno dei suoi fortini. Se l’operazione dovesse riuscire, la segreteria di Matteo Salvini potrebbe seriamente vacillare. L’interessato, dalle pagine del Gazzettino, ha confermato le mire dei meloniani: "In una logica di equilibrio – ha spiegato – il Veneto è attribuibile a FdI. Abbiamo una classe dirigente che può esprimere anche un presidente di Regione. Dipenderà da accordi regionali e nazionali. Se il miglior candidato schierabile sarà di FdI, mi pare giusto che ci si concentri su di lui".

Chi è Luca De Carlo

De Carlo è il ponte tra il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida e gli operatori del settore. Da circa quindici anni è sindaco del comune di Calalzo di Cadore, un comune di duemila abitanti scarsi del bellunese. Nato a Pieve di Cadore nel 1972, il senatore melograno è stato il primo parlamentare della storia della Repubblica ad essere eletto sia alla Camera che al Senato nel corso di una stessa legislatura. Nel 2020, a seguito di un riconteggio delle schede, il suo seggio nella circoscrizione Veneto1 fu riassegnato al leghista Giuseppe Paolin. Decaduto dal ruolo di deputato, si ricandidò dopo pochi giorni alle elezioni suppletive nel collegio della provincia di Verona ottenendo il 71,87 dei consensi e l’elezione a senatore.