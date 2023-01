Gli ultimi sondaggi sulle elezioni regionali in Lazio e Lombardia

E se il centrodestra conquistasse sia la Lombardia che il Lazio alle prossime elezioni regionali? A ben guardare i sondaggi politici, la cosa è possibile perché, secondo gli ultimi dati raccolti da due distinte agenzie, Fontana è favoritissimo in Lombardia e nel Lazio, Rocca ha la possibilità di battere l'avversario D'Amato. Attenzione alla Lombardia però dove Letizia Moratti, candidata solitaria del Terzo polo risulta capace di superare il centrosinistra, rappresentando la seconda forza politica della Regione.

Elezioni regionali Lombardia, i sondaggi

Il presidente uscente Attilio Fontana sconta i suoi passati cinque anni di governo. È sempre più difficile per chi ha già governato chiedere la fiducia degli elettori e, in effetti, dal sondaggio di Winpoll, dove sono state registrale le risposte di circa 2mila lombardi, emerge come, alla richiesta di dare un giudizio sull’operato di Fontana, il 63% si dice poco o per niente soddisfatto.

Per nulla soddisfatto 23%

Poco soddisfatto 40%

Abbastanza soddisfatto 29%

Molto soddisfatto 8%

Il basso gradimento per l'attuale presidente però non si traduce necessariamente in crollo dell'aspettativa: gli elettori riporrebbero ancora fiducia nel leghista, che ne raccoglie più dei suoi avversari.

Fontana; 44%

Majorino; 40%

Moratti; 39%

E infatti i lombardi sceglierebbero di continuare con l'attuale governatore, anche se, dal sondaggio in questione, il candidato del centrosinistra Francesco Majorino arriva terzo, dopo Letizia Moratti.

Fontana; 41,3%

Moratti; 27,6%

Majorino; 25,2%

Altri; 5,9%

Il risultato vede duqnue la sinistra perdere su tutti i fronti. Si potrebbe spiegare anche con un dato che emerge sempre dai lombardi, che rispondono alla domanda su quali candidati conoscono. La risposta? Tutti conoscono Letizia Moratti e Attilio Fontana. Non tutti Majorino.

Moratti; 99%

Fontana; 99%

Majorino; 78%

Elezioni regionali Lazio, i sondaggi

Mentre in Lombardia i sondaggi danno sempre per vincente Attilio Fontana, nel Lazio ci sono risultati contrastanti. Infatti, l'ultimo sondaggio di BiDiMedia, nel quale sono state raccolte le voci di circa 2.700 abitanti del Lazio, ci dice che la regione potrebbe essere più contendibile di quanto non sembri. I laziali sceglierebbero il candidato del centrodestra Francesco Rocca.

Francesco Rocca: 45,1%

Alessio D'Amato: 36%

Donatella Bianchi: 15,3%

Rosa Rinaldi: 1,5%

Sonia Pecorilli: 0,5%

Un altro candidato: 1,6%

Una vittoria, quella del centrodestra, data anche dal seguito che continua ad avere il partito di Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia raccoglierebbe oltre il 35% delle preferenze dei laziali, portando il centrodestra alla conquista della Regione.

Fratelli d'Italia: 35,3%

Lega: 4,1

Forza Italia: 3,8%

Civiche di CDX: 1,7%

Noi Moderati: 0,5%

Unione di Centro: 0,5%

Coalizione Rocca: 45,9%

Partito Democratico: 17,5%

Azione - Italia Viva: 8,7%

Verdi e Sinistra: 2,7%

+Europa: 2,6%

Civiche di CSX: 2,5%

DemoS: 0,8%

PSI: 0,5%

Coalizione D'Amato: 35,3%

Movimento 5 Stelle: 13%

SI-Coord. 2050: 2%

Coalizione Bianchi: 15%