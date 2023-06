Elezioni regionali Molise: risultati oggi in diretta, Schlein-Conte rischiano grosso

Solo una piccola regione, così piccola da finire spesso al centro di battute più o meno sensate: ma oggi il Molise, anche se solo per un giorno, è davvero al centro dell'attenzione del mondo politico italiano. Chiudono alle 15 i seggi delle elezioni regionali. Occhi puntati su Campobasso. Sono le prime elezioni del dopo Berlusconi, con un candidato di centrodestra che viene proprio da Forza Italia e un candidato di centrosinistra che è del M5s. Il governatore uscente è Donato Toma (Forza Italia) che negli ultimi cinque anni ha guidato la maggioranza di centrodestra e che non è ricandidato. Indagato per abuso d'ufficio, insieme a cinque assessori della sua giunta, ha deciso di non correre per un secondo mandato alla guida del Molise.

Elezioni regionali Molise: risultati in diretta

L'affluenza, alle 23 di ieri, era in calo al 33,99%. Quello dell'astensionismo è sempre il partito vittorioso nelle tornate elettorali italiane (peccato non conti nulla). Gli aventi diritto al voto sono 327.805. Tra questi ci sono 85mila residenti all'estero. I cittadini, oltre al presidente della regione, votano per l'elezione di 20 consiglieri regionali. In tutto, le sezioni nei 136 Comuni sono 393.

Chi sono i candidati

Per la carica di governatore è sfida dunque tra i sindaci delle due città più grandi della regione, Campobasso e Termoli: il centrosinistra schiera Roberto Gravina (Movimento 5 Stelle) primo cittadino del capoluogo, il centrodestra punta invece su Francesco Roberti (Forza Italia) sindaco di Termoli e presidente della Provincia di Campobasso. C'è una terza candidatura autonoma alla presidenza: fuori dagli schieramenti si candida Emilio Izzo a capo della lista 'Io non voto i soliti noti'.

Sarà un test importante soprattutto per la fragilissima alleanza Schlein-Conte, mai decollata finora. Le forze di centrosinistra e le liste civiche in questa regione sono da tempo riunite in coordinamento. Basterà a fermare l'ondata di Fratelli d'Italia? Il centrodestra in Molise è già al governo della regione e la sua compattezza agli appuntamenti elettorali non è una novità. Matteo Renzi non le ha mandate a dire al campo progressista, criticando la strategia del Pd che ha deciso allearsi con il Movimento 5 Stelle, facendo tornare così l'idea di un campo largo: "Credo sia un errore quello di Schlein di giocarsi il patto della limonata in Molise dove prenderanno una scoppola. Siamo passati dalla foto di Vasto alla limonata di Campobasso, e avrà la stessa sorte. Io mi sono sentito fare la morale da Schlein su Silvio Berlusconi, dimenticando che il suo predecessore, Enrico Letta, ha preso i voti di Berlusconi per fare il governo, io mai". Il riferimento di Renzi è all'incontro tra Schlein e Conte in un bar durante la campagna elettorale molisana, foto-opportunity che voleva mandare una segnale delle prove di unità in corso nel centrosinistra, dopo che le divisioni lo scorso anno alle elezioni politiche hanno "regalato" una amplissima vittoria a Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Se una sconfitta in Molise il centrosinistra la può mettere in conto, sarà invece molto interessante analizzare i nuovi equilibri che si andranno a creare tra dem e pentastellati.

Tutte le elezioni regionali 2023 in Italia

Nel corso del 2023 sono previste in tutto elezioni regionali in 5 regioni italiane (3 a statuto ordinario e 2 a statuto speciale). In Lazio e Lombardia (si è votato domenica 12 e lunedì 13 febbraio) ha vinto il centrodestra, così come in Friuli-Venezia Giulia (si è votato domenica 2 e lunedì 3 aprile). Dopo il Molise sarà la volta del Trentino-Alto Adige domenica 22 ottobre.

