La Lega perde la Sardegna, il candidato del centrodestra è il meloniano Truzzu

Alla fine la Lega di Matteo Salvini ha mollato Christian Solinas. A poche ore dal sequestro cautelare di beni e immobili del governatore della Sardegna per un ammontare di 350 mila euro, il Carroccio ha ceduto agli alleati di Fratelli d’Italia, che da tempo avevano puntato quella poltrona.

Il destino di Solinas, coinvolto in un’inchiesta per corruzione sulla compravendita di una proprietà, appariva già segnato prima dell’iniziativa della procura di Cagliari, ma fino al sequestro i leghisti avevano provato a difendere con le unghie e con i denti il fortino sardo.

Andrea Crippa (Lega): "Credo che il candidato sarà Truzzu"

"Oggi si dovrebbe definire la cosa. Credo che alla fine, vista anche l'inistitenza di Fratelli d’Italia il candidato sarà Paolo Truzzu. Credo eh, non è chiuso". Così il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, conversando con i cronisti in Transatlantico. Ha difeso l’ex governatore fino all’ultimo, arrivando a minacciare gli alleati di riaprire il tavolo in tutte le altre regioni, ma alla fine ha dovuto cedere sotto i colpi di Giorgia Meloni, che vuole a tutti i costi mettere le mani sulla Sardegna e dei giudici.

Chi è Paolo Truzzu

Classe ’72, formazione classica e laurea in scienze politiche, Paolo Truzzu è un cagliaritano doc. Impiegato al servizio appalti e contratti del Comune, nel capoluogo sardo ha iniziato la sua carriera politica, diventando presidente della V circoscrizione. Nel 2014 arriva in consiglio regionale con Fratelli d’Italia, sostenendo il candidato presidente Ugo Cappellacci, sconfitto, per una manciata di voti, dal candidato del centrosinistra Francesco Pigliaru. Molto legato alla premier Giorgia Meloni, fa parte del gruppo dei fedelissimi della prima ora.

Quella foto con la scritta "Trux", Gad Lerner: "Ecco con chi abbiamo a che fare"

A candidatura ancora non ufficializzata, l’esponente di Fratelli d’Italia è subito al centro di una polemica. Ad animarla è il giornalista Gas Lerner, che ha postato sui social una vecchia foto di Truzzu: "Il candidato presidente della Regione Sardegna scelto da Fratelli d'Italia – scrive Lerner – si chiama Paolo Truzzu e sul braccio si è tatuato un bel 'Trux'. Così, tanto per ricordare con chi abbiamo a che fare".

La forto risale al 2016 e in quell’occasione l’allora consigliere regionale si era disegnato sul braccio la scritta "Trux" per solidarizzare con l’ex commentatore televisivo e calciatore Paolo Di Canio, che in quei giorni era stato sospeso da Sky perché era andato in video mostrando un evidente tatuaggio con la scritta "Dux" sul bicipite destro.