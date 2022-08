Il centrodestra potrebbe vincere anche le elezioni regionali in Sicilia

In contemporanea con le elezioni politiche 2022, domenica 25 settembre in Sicilia si terranno anche le elezioni regionali per l'elezione diretta del Presidente della Regione Siciliana e dei 70 deputati all'Assemblea regionale siciliana. Il capo politico del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte ha rotto i ponti che era stata sancita con il Partito Democratico e i 5 stelle hanno deciso di far naufragare definitivamente l'area progressista come già successo per le elezioni politiche.

Le primarie di coalizione erano già state celebrate con il successo della candidata dem Caterina Chinnici che aveva superato Barbara Floridia (M5s) e Claudio Fava (I cento passi). Ora il passo indietro con il messaggio postato da Conte che spiega i motivi della rottura. "Alcune settimane fa ero stato chiaro: quello che vale a Roma vale a Palermo. Sappiamo come è andata nella capitale: il Pd ha scelto l'agenda Draghi, rinnegando tutto il lavoro realizzato in direzione progressista durante il Conte II. Nonostante questo - scrive su Facebook Giuseppe Conte - in Sicilia abbiamo tentato fino all'ultimo di costruire un percorso comune, anche in considerazione del percorso di partecipazione costruito in occasione delle primarie. Dal Partito democratico, però, ancora una volta non sono giunte risposte adeguate. Da una settimana c'è un'impasse dovuta all'insistenza dei democratici per infilare nelle liste esponenti impresentabili. Una posizione che ha messo in imbarazzo anche Caterina Chinnici, che è stata costretta a richiamare il Pd su questo punto: chi ha procedimenti penali pendenti deve restare fuori dalle liste".

Elezioni regionali Sicilia

Pertanto i siciliano il 25 settembre si troveranno a scegliere tra il candidato del centrodestra, Renato Schifani, Caterina Chinnici per il Pd e Barbara Floridia (M5s. In corsa da indipendente l'ex sindaco di Messina Cateno De Luca. Azione e Italia Viva invece hanno scelto di puntare su Gaetano Armao, attuale vicepresidente e assessore.

Secondo gli ultimi sondaggi se il centrosinistra si fosse presentato insieme al Movimento 5 stelle avrebbe avuto possibilità di vittoria, ma se divisi il centrodestra indicato del 36% dei consensi potrebbe ampiamente vincere le elezioni.