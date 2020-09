Elezioni, Zingaretti al M5s: "Se ci avessero dato retta avremmo vinto quasi ovunque"

"Sulle regionali per ora siamo molto soddisfatti. Da quello che sembra l'alleanza di governo conferma gran parte delle aspettative che avevamo. Se i nostri alleati ci avessero dato retta l'alleanza di governo avrebbe vinto in quasi tutte le regioni. Tuttavia siamo di fronte a risultati importanti che ci rendono soddisfatti e sono la Conferma che linea politica del pd e' l'unica utile". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti commentando i risultati delle elezioni regionali dalla sede del Partito al Nazareno.

Zingaretti ha commentato anche i risultati del referendum sul taglio dei parlamentari che ha visto la vittoria dei sì con quasi il 70% dei voti. La vittoria del sì è per il segretario Pd "garanzia che si apre il cantiere delle riforme e dovrà andare avanti speditamente". "Il Pd - ha aggiunto Zingaretti - farà di tutto per rappresentare le preoccupazioni di chi ha votato no. Molte le sentiamo nostre, come quelle in difesa delle istituzioni".