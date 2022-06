Elezioni comunali 2022, dai campioni dello sport alla carica di ex: le curiosità delle liste

Le elezioni comunali regalano sempre sorprese quando si vanno a spulciare bene le liste elettorali. Un po’ la crisi della politica, che porta i partiti ad avere sempre più difficoltà a trovare nomi di peso fra le proprie fila; un po’ la necessità di candidare figure capaci di avere ampio seguito fra gli elettori e, perché no, fare anche un po’ di clamore. Così anche alle elezioni comunali che si terranno domenica 12 giugno 2022, troviamo in varie città personaggi di ogni genere. Campioni dello sport, dal calcio, passando per la boxe, fino alle discipline paralimpiche; anche tanti ex: ex modelle, ex sportivi, ex “Iene”, ex cantanti.

Claudio Cecchetto, l'ex dj si candida a Riccione

Uno dei nomi più noti è quello di Claudio Cecchetto, dj, produttore musicale, fondatore di Radio Deejay e Radio Capital. Un nome conosciutissimo nel mondo delle discoteche e della musica, che ha fatto ballare generazioni con il brano “Gioca jouer” adesso cambia pelle e si candida a guidare una città simbolo del divertimento e della movida in Italia: Riccione. A settanta anni, Cecchetto lancia una lista di “giovani e artisti” perché, dice lui, ha Riccione nel cuore. Da dj, per una vita, il suo lavoro è stato quello di capire cosa volevano le persone in pista e darglielo. “Un po’ come il sindaco, solo che in questo caso la pista è la città" ha detto lui.

Damiano Tommasi, l'ex calciatore si candida a Verona

Tra i vip in cerca di una poltrona da politico c’è anche l’ex centrocampista della Roma Damiano Tommasi, 47 anni, in corsa per la carica di sindaco a Verona. Si candida con la lista civica “Damiano Tommasi sindaco”. Questa lista “ha una linea comune che si chiama credibilità” ha detto Tommasi a VeronaSera, in occasione della presentazione della sua lista, che tende a sinistra e nella quale ci sono più donne che uomini, giovani, professionisti, docenti, impiegati, dirigenti, quadri e accademici. Tommasi è stato un calciatore famoso perché è stato punto di riferimento del centrocampo della Roma tra la fine degli anni ’90 e gli anni 2000. Non solo la società sportiva della Capitale, con cui Tommasi ha vinto uno scudetto e una Supercoppa, Tommasi ha vestito anche la maglia della nazionale italiana, segnando anche un gol.

Giancarlo Ferrara, ex calciatore del Palermo

Non è l’unico ex calciatore a vedere un proprio futuro in politica. Anche a Palermo c’è un nome, meno conosciuto, ma che in Sicilia e nel cuore dei rosanero ha un posto speciale. Si tratta di Giancarlo Ferrara, che, nel 1995, ha segnato uno dei gol più belli ed emozionanti della storia del calcio palermitano. Un gol simbolo per quelli che, da lì in vanti, saranno ricordati come “i picciotti di Arcoleo”. Ferrara aveva segnato un gol con un colpo di testa a tempo quasi scaduto che diede ai rosanero l'1-1 contro il Cesena. Oggi, a 46 anni, l'ex attaccante, è candidato alla presidenza della Quinta circoscrizione del capoluogo siciliano. In una intervista a PalermoToday ha detto che “è la prima volta che mi candido, lo faccio per aiutare un amico come Fabrizio Ferrandelli che ha idee importanti per questa città alla deriva”. Ferrandelli è candidato sindaco di Più Europa e Azione.

Saba Wesser, ex modella e volto della tv ci prova a Genova

Insieme agli ex calciatori c’è anche una ex modella. Lei è Saba Wesser, ha 41 anni, è ex modella ed è nota per aver avuto una relazione con l’ex calciatore di Inter e Barcellona Francesco Coco. È stata anche un volto della tv perché, nel suo sito personale, si leggono le tante partecipazioni. “Sono stata ospite nel programma di Daria Bignardi “Tempi Moderni”, attrice nella fiction “Hercules” all’interno di “Paperissima” con Lorella Cuccarini e Marco Columbro, ospite nel programma di Rai 2 “Italia sul 2”, poi su Rai 1 per Telethon con Gigi Marzullo”. Poi sono arrivate anche le conduzioni e i reality show. “Dal 2007 a Caltanissetta per il Festival Internazionale “Medmoda”, poi co-conduttrice con Marco Predolin per “Cantando e Ballando” su Canale Italia, ho preso parte al reality show “Tv Diari” per MTV e “Vero amore" di Maria De Filippi, nel 2006 Testimonial per l’amico stilista Alviero Martini, ho sfilato per diversi stilisti ed ho all’attivo diversi shooting fotografici, tra i quali: For Men e Fox Uomo. Adesso Saba Wesser si candida in due municipi del capoluogo ligure per sostenere il candidato sindaco del centrodestra. I temi a lei più cara sono la tutela dell’ambiente e degli animali. Tanto da essere stata anche definita la “paladina dei cinghiali metropolitani di Genova”. Non proprio approcci di desta. Ma lei è convinta di poter far cambiare idea ai suoi compagni di viaggio. “Io sono buddista e credo nella forza dell’amore e della saggezza: diciamo che sarò un cavallo di Troia all’interno del fortino del centro destra per continuare a difendere i cinghiali metropolitani” ha detto in una intervista.

Ismaele La Vardera: dal programma tv "Le Iene" alla politica messinese

Spazio anche alle ex “Iene” intese come le Iene del programma televisivo di Italia Uno. A Messina si candida in consiglio comunale Ismaele La Vardera, che guiderà guidare la lista “Mai più baracche”, a sostegno di Federico Basile sindaco. La Vardera, che ha già trovato casa per trasferirsi temporaneamente in città, fungerebbe da vero e proprio "testimonial" e garantirebbe un effetto traino in termini di voti. Ma non è escluso che, in caso di elezione, potrebbe dimettersi per dare spazio proprio ai baraccati. A beneficiarne sarebbero infatti anche gli altri candidati.

Dalla hit "sole, cuore e amore" alla candidatura a Monza: ecco Valeria Rossi

Da Monza, una ex cantante che ha saputo farsi conoscere dal grande pubblico con un ritornello che faceva: “Dammi tre parole: sole, cuore, amore”. Si tratta di Valeria Rossi, 52 anni, voce del tormentone "Dammi tre parole" che nel 2001 ha scalato le classifiche musicali. Rossi, sposata, mamma di un figlio, è impiegata in Comune. In molti però la ricordano per aver partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Giovani e poi al Festivalbar. Il brano in sole tre settimane ha venduto 10mila copie ed è risultato il più venduto dell'intero anno. Oggi, 21 anni dopo, si candida a Monza al consiglio comunale per MonzAttiva, la lista civica che sostiene la candidatura del candidato del centrosinistra Paolo Pilotto.

Davyd Andryiesh, atleta che vuole Monza senza barriere architettoniche

Sempre a Monza c’è anche un campioncino di handbike e nuoto paralimpico. Davyd Andryiesh, 19 anni, nato in Ucraina ma da quando era bambino residente a Villasanta. Davyd con la maglia dell’associazione sportiva Silvia Tremolada, ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati italiani di nuoto paralimpico che si sono svolti a Lignano Sabbiadoro. Il giovane atleta brianzolo ha conquistato il secondo posto nella disciplina dei 150 misti. Un risultato importante e incoraggiante per Davyd che da ben quindici mesi non metteva piede in una piscina. Ora vuole entrare in comune. Si candida nella lista “Civicamente”, che sostiene il candidato sindaco di Monza Paolo Piffer e ambisce ad entrare in consiglio comunale per intraprendere un discorso specifico sul tema della disabilità e delle barriere architettoniche.

Lo sport è protagonista anche a Frosinone dove si candida un campione boxe nella lista Azione con Calenda, per Mauro Vicano sindaco. È l’ex pugile frusinate Sven Paris, già campione nazionale dei pesi welter. Si candida al Consiglio comunale in tandem con Alessandra Sardellitti, ex consigliera provinciale, consigliera comunale uscente e capolista del partito di Calenda alle elezioni amministrative 2022. Dopo una continua escalation nel dilettantismo, passando per i Giochi di Sydney 2000 dove gareggiò nei pesi welter leggeri, Paris è diventato professionista. Nel 2004 è diventato campione nazionale dei welter battendo Vincenzo Finzi, aggiudicandosi il mondialino WBA sempre dei pesi welter. Paris ha vinto anche il titolo di campione italiano dei superwelter, conquistato nel settembre 2006 a Frosinone contro Alessio Furlan. Dopo una breve parentesi negli Stati Uniti e una lunga pausa dal ring, Paris è tornato a vincere quattro match, per poi perdere il vacante titolo internazionale WBA dei welter contro Francisco Reges. Ha abbandonato il pugilato agonistico nel 2017.

L'attrice Daniela Conte si candida a Messina

Tornando a Messina c’è anche un’attrice. È l’ex moglie del comico Nino Frassica Daniela Conte. Si candida in consiglio comunale e sostiene il candidato sindaco di Trasparenza Futuro Libertà. È conosciuta per aver collaborato con Nino Frassica, col quale è stata sposata dal 1985 al 1993, e da cui si è poi separata. Nel 1988 ha partecipato alla trasmissione Indietro tutta! facendo la parte della moglie di Frassica e la concorrente del quiz telefonico. Con Enrico Oldoini ha poi girato nel 1994 Miracolo italiano.

Doha Zaghi: dalla fuoriuscita dalla lista di Calenda al partito Gay

Forse però quella che ha fatto più scalpore è Doha Zaghi, la candidata hot in arte lady Demonique, che, dopo essere stata esclusa dalla lista di Azione, ha rilanciato, candidandosi a sindaco di San Bartolomeo Val Cavargna, provincia di Como, sfidando Eleonora Bari, fisioterapista. Lo farà appoggiata dal partito Gay Lgbt+.