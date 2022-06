La destra che riesuma il "capofamiglia" non è mera questione di semantica

La lettera arrivata a casa degli elettori di Verona

Non sapevo dell’esistenza del capofamiglia. È un concetto presente nella mia testa ma non ha mai trovato applicazione nella vita. Infatti mi ha davvero colpito quanto avvenuto a Verona, dove la Lega e Federico Sboarina (sindaco uscente e candidato alle amministrative sostenuto da Lega e Fratelli d'Italia) hanno fatto arrivare a casa degli elettori lettere indirizzate al "capofamiglia". Lo ha denunciato su Facebook Federico Benini, capogruppo del Pd in consiglio comunale.

Già da quando convivevamo, io e mia moglie prendevamo le decisioni di comune accordo, anche quelle che riguardavano uno solo di noi due. Il concetto di qualcuno che comanda in casa non è proprio nell’ordine delle cose. C’è una spiegazione per tutto questo. Il concetto di capofamiglia è stato spazzato via dal codice civile nel 1975 con la legge numero 151 del 19 maggio '75. Una legge rivoluzionaria che ha riequilibrato i diritti fra uomo e donna all’interno delle mura di casa. In un articolo della rivista di cultura e politica "Il Mulino" si spiega come "la riforma modificava molti articoli del codice civile del 1942, e - a ventisette anni dalla sua entrata in vigore - faceva un deciso passo verso l’attuazione dell’art. 29 della Costituzione, secondo il quale "il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi". Infatti la legge ha non solo cancellato il ruolo di capofamiglia, figura ereditata dal paterfamilias del diritto romano, ma ha anche portato una serie di innovazioni, ridando dignità alla donna, anche nei confronti dei figli. Ecco alcune novità introdotte con la legge del 1975:

La residenza della famiglia e l’indirizzo della vita familiare iniziano a essere decisi insieme da moglie e marito, mentre prima decideva solo l’uomo.

Dal 1942 si stabiliva che il marito dovesse "proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze". Con la riforma, entrambi i coniugi sono “tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia".

Prima era sempre stata obbligatoria la separazione dei beni, chiaramente in favore dell’uomo unito in matrimonio con una donna che portava con sé una dote. Dagli anni ’70 in poi, si è introdotta la comunione dei beni o la separazione in caso di decisione comune ed è stata abolita la dota.

Sui figli si è passati dalla "Patria potestà" alla potestà "esercitata di comune accordo da entrambi i genitori".

Insomma, con la riforma del codice civile, si ribalta il diritto di famiglia e la concezione piramidale e gerarchica all’interno del nucleo familiare. Si rivoluziona davvero in senso democratico i rapporti tre i membri del nucleo familiare.

Recuperando la storia e studiando l’evoluzione del diritto del nostro Paese, si capisce come quanto accaduto a Verona non sia affatto solo una questione di semantica. È uno schiaffo a 47 anni di diritti delle donne. Ed è anche giusto che se ne faccia una questione politica perché, se è opera della destra veronese, io lo vorrei sapere. Da cittadino, rifletterei su quanto un concetto del genere mi possa rappresentare o meno e dunque quanto questa destra possa rappresentare o meno gli elettori veronesi.

Dopo di che, in generale, diffido sempre dai polveroni alzati per questioni di semantica. Sono disquisizioni stucchevoli di fronte, per esempio, al caso delle due ragazze bloccate e palpeggiate nelle parti intime da un gruppo di bruti. Ma qui ci sono in gioco i diritti e con quella lettera la destra è riuscita a riesumare una figura, quella del capo famiglia, superata da 47 anni nei quali le donne si sono emancipate.