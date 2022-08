Berlusconi guarda al post voto: "Io premier? No. A Forza Italia almeno il 20%"

"Non farò il premier". A eliminare ogni dubbio, mentre i partiti sono in fibrillazione in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre, è il fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi. Intervistato da Rtl il Cavaliere fa chiarezza sulle sue ambizioni personali e sugli assetti della coalizione di centrodestra.

"Non ho ancora deciso - spiega Berlusconi - se mi candiderò, ma le notizie sulla mia ambizione a presidente del Senato sono infondate. Se farò il premier? No, l'ho fatto per quasi dieci anni e nessuno ha mai fatto un Governo che ha realizzato così tante cose, adesso bisogna lasciare che ci sia qualcuno che possa fare ancora delle buone cose". E aggiunge "Forse mi candiderò per il Senato ma penso di essere più utile restando in Europa e convincendo l'Ue a darsi una posizione che possa farla diventare una potenza mondiale".

Berlusconi: "Forza Italia non deve chiudere a meno del 20%"

Forza Italia, dopo la caduta del Governo Draghi, ha perso pezzi. Tre nomi su tutti: Renato Brunetta, Mara Carfagna e Mariastella Gelmini. Il Cavaliere usa la parola "amarezza" e non risparmia frecciatine Dei fuoriusciti "non penso nulla, ne ho preso atto con amarezza e anche con delusione personale, ma mi domando verso i loro elettori come si sentono? Dopo essersi battuti una vita contro la sinistra e aver ricevendo insulti e calunnie ora" sono con loro. "È una cosa che non capisco neppure come calcolo di convenienza, quegli eventuali voti serviranno solo a lasciare il governo nelle mani del Pd".

Forza Italia è con qualche pezzo in meno sì, ma per nulla debole. "Sin passato sono partito dal 10% e sono arrivato al 21%. Adesso mi sono messo ancora in campagna elettorale e penso che non dobbiamo chiudere a meno del 20%", dice.

Elezioni del 25 settembre, il programma di Forza Italia

“Forza Italia - spiega Berlusconi a Rtl - rappresenta la parte liberale, cristiana europeista del centrodestra italiano. Le priorità sono quelle per cui ci siamo sempre battuti: la lotta contro oppressione fiscale, da realizzare con la flat tax al 23% al massimo uguale per famiglie e imprese, la lotta contro l’oppressione burocratica, abolendo il regime delle autorizzazioni preventive, cosicché per costruire una casa o per avviare un’attività basti inviare una raccomandata al comune di residenza, prevedendo controlli e multe salate per chi non è in regola. Infine la lotta contro l’oppressione giudiziaria, realizzando la separazione delle carriere, in modo che accusa e difesa siano davvero sullo stesso piano. Vogliamo anche aiuti ai giovani, che non hanno bisogno di sussidi ma di opportunità. E poi attenzione ai più deboli, per anziani e disabili, a loro vogliamo garantire una vita serena con una pensione minima di mille euro al mese per tredici mensilità, compresa quella categoria che non ha mai pagato contributi perché ha lavorato in casa per mantenere i figli: parlo delle nostre mamme e delle nostre nonne". Infine l’ambiente "Un milione di alberi all’anno per realizzare boschi nelle città, solo un aspetto di un progetto molto più vasto che va dalle energie rinnovabili alle ricerche per un nucleare politico, come ci è stato indicato dall’Europa”.

L'alleanza tra Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia

Berlusconi parla a tutto campo. Non solo degli "ex", ma anche degli attuali alleati e della controparte. Difende Giorgia Meloni e spiega: "La scelta di" Fratelli d'Italia "di non partecipare al Governo Draghi appartiene al passato, ora dobbiamo guardare al futuro. Giorgia ha dei meriti e contro di lei è in atto una demonizzazione vergognosa proprio come è stato fatto ogni volta ai leader di centrodestra che hanno avuto successo nei sondaggi". Diversi i toni su Salvini. "Noi e la Lega abbiamo punti comuni ma il linguaggio e gli atteggiamenti di Salvini non sono i nostri", taglia corto Berlusconi.

Per Renzi usa invece la definizione di "un intelligente giocatore di scacchi nei palazzi della politica, ma - precisa - nel Paese non rappresenta nulla. Se davvero volesse costruire un centro e non soltanto disperdere dei voti lo farebbe con noi. Il nostro è l’unico centro possibile in Italia”.

Quanto al centrosinistra è, come ovvio, una pioggia di critiche. L'accordo tra Calenda e il Pd "è stata un'operazione per ingannare gli elettori moderati", un accordo per impedire al centrodestra di governare, "ma non ci riusciranno. Trovo triste un'alleanza contro qualcuno o qualcosa, è un antico vizio di una sinistra da sempre divisa e povera di idee".

Per i pentastellati il giudizio è senza appello. E' "un movimento in assoluto disfacimento, c’era già qualcosa che diceva chi fossero questi parlamentari: l’87% di loro non aveva mai lavorato in vita sua. Nel 2018 con il 33% credo abbiano interpretato bene la voglia di novità e di cambiamento di molti elettori italiani”.