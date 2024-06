Sandro Gerardi, il turista pensionato diventato sindaco "per caso"

Sindaco "per caso", senza aver fatto comizi e campagna elettorale. È quanto successo a Sandro Gerardi, 68enne di Venezia chiamato a guidare il Comune di Cibiana di Cadore (Belluno). Alle elezioni amministrative di domenica scorsa Gerardi si è candidato senza crederci realmente. La sua era una lista "civetta" creata per abbassare il quorum (evitando l'ipotesi commissariamento, ndr) e aiutare il sindaco uscente, Mattia Gosetti, nella riconferma. Le urne però hanno riservato una sorpresa: Gerardi 104 voti, Gosetti 85. L'amico da aiutare è diventato lo sconfitto, il turista è diventato sindaco. "Assurdo, ma lo farò", ha confermato Germani.

Sandro Gerardi, il turista diventato sindaco "per caso"

Gerardi ha 68 anni ed è un bancario in pensione. A Cibiana ha trascorso le vacanze, ma certo non pensava di amministrarla. "Sostituire una persona che stava lavorando bene non è facile, devo imparare; rispondo alla mia coscienza, alla legge italiana e a questa splendido paese e ai suoi abitanti e voglio per loro il meglio", dice alla stampa locale.

La notizia dell'elezione a sorpresa si è diffusa rapidamente in tutto il paese, che conta una sola sezione elettorale. L'uscente Gosetti si è trincerato nel silenzio per poi affidare il suo commento a un post su Facebook: "Così si chiude la mia avventura come Sindaco di Cibiana di Cadore. Ci tengo a ringraziare sentitamente tutti coloro che in questi anni e soprattutto in questo ultimo difficile periodo mi hanno aiutato, sostenuto e mi hanno dimostrato tanto affetto. Dunque, umilmente faccio un passo indietro".