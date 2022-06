A Ventotene Mario Adinolfi prende zero voti: "Non mi ha votato nemmeno il mio cane"

Mario Adinolfi, fondatore del Popolo della famiglia, ha preso zero voti nel comune di Ventotene dove era candidato a sindaco, sostenuto dalla sua lista bianco e viola. Niente. “Non mi ha votato nemmeno il mo cane” scrive Adinolfi su Twitter, che la prende sportivamente. Un record. Peggio anche del partito Gay, che un voto lo ha preso. Vince invece Carmine Caputo che prende il 55% dei voti con Insieme per Ventotene, segue Gerardo Santomauro, sostenuto da “Uniti per il bene di Ventotene”.

Così Adinolfi, si Twitter posta una foto con il suo cane e scrive: “Niente, a Ventotene non mi ha votato neanche il mio cane. (Ho provato a forzare modalità paramafiose del voto nei piccoli centri meridionali. Ho perso. La democrazia funziona anche così. Ma mi ricandiderò a Ventotene e la cambierò, perché il cambiamento è necessario come l’aria)”.