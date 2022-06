"Trainiamo noi il centrodestra, Lega e Forza Italia lascino il Governo"

È Gorgia Meloni la vera vincitrice di queste elezioni comunali 2022 perché fa parte della coalizione che si è accaparrata le città più importanti e ha battuto l’avversario interno Salvini in quasi tutto il territorio nazionale. Adesso si candida a guidare la coalizione di centrodestra e si prepara a governare. ''C'è il ritorno di un sano bipolarismo. - ha detto Meloni parlando in una conferenza stampa in via della Scrofa - Fdi cresce ovunque con dati molto significativi... Il fatto che oggi Fdi sia la forza traino del centrodestra è un'indicazione della chiarezza del posizionamento’'.

E Meloni invita Silvio Berlusconi e Matteo Salvini a lasciare il governo Draghi dopo il risultato delle amministrative. “Mi pare che con queste elezioni ci sia il ritorno a un sano bipolarismo dell'alternanza. Il centrodestra non deve essere ondivago, deve avere una posizione chiara. Quando accaduto dovrebbe far definitivamente dissuadere chi ancora nel centrodestra continua a ragionare di sistema proporzionale” ha continuato la leader di Fdi e si candida senza mezzi termini: “Sono disposta ad andare al governo solo se ci sono le convinzioni, non a ogni costo. Siamo pronti a governare se gli italiani ci daranno questa occasione''.