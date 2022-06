Meloni in sorpasso su Salvini, Lega nazionale sempre più a rischio

C’è stato un momento in cui non vi era nemmeno un comune nel quale la Lega di Matteo Salvini fosse davanti a Fratelli d’Italia. Poi con i primi seggi scrutinati, la Lega si è vista in testa ad Asti, Belluno e Lodi. Non abbastanza per disinnescare la bomba a rischio esplosione nella Lega e nel centrodestra perché in tutte le altre città al voto, Giorgia Meloni supera la Lega e, in alcune realtà come Monza, Piacenza, Verona, Lucca e Pistoia, lo fa anche con un margine schiacciante. Se i dati delle prime proiezioni dovessero essere confermati, la lista di Fratelli d'Italia sarebbe sopra la Lega nella maggior parte delle città principali, anche nel Nord dunque, comprese Genova e Padova.

Se lo stesso leader della Lega Matteo Salvini, in una intervista a Today, aveva detto che si sarebbe dovuto attendere l’esito di Palermo per ragionare su come affrontare le regionali siciliane, allora è evidente come il coltello dalla parte del manico adesso sia dalla parte di Giorgia Meloni, ma non solo sull’isola, bensì in tutta Italia. Il centrodestra adesso ha bisogno di Fratelli d’Italia come la stessa Meloni però ha in Lega e Forza Italia l’assicurazione per governare nella prossima legislatura italiana.

Ora però la Lega rischia di implodere. In una conferenza stampa tenuta proprio da Salvini durante le prime proiezioni, il senatore leghista ha detto che "il leader del centrodestra lo decideranno gli italiani alla prossime elezioni politiche”. Dunque Salvini rimanda tutto alle prossime elezioni. Ma la verità è che la Lega rischia di cambiare e al più presto. Non ci saranno rotture con ogni probabilità, ma che ci sia una resa dei contri dentro la Lega, quello sì. Si tenterà di cambiare rotta senza distruggere il partito. Si resta in attesa dei risultati delle urne, ma se ci sarà il sorpasso definitivo di Meloni su Salvini, la leader di Fdi è pronta a fare la prima mossa, parlando di un centrodestra unito e coeso, quello che la traghetterà a guidare, da leader, le prossime elezioni politiche del 2023.