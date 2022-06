Elezioni amministrative 2022, ballottaggi in 65 Comuni: dove si vota

Si torna a votare, almeno nei Comuni che non hanno ancora raggiunto un verdetto definitivo. Dalle ore 7 alle 23 di oggi, domenica 26 giugno, i seggi saranno aperti per i ballottaggi delle elezioni comunali 2022: una "tornata" che riguarda 65 Comuni, 59 nelle regioni a statuto ordinario e 6 nelle regioni a statuto speciale. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Al voto sono chiamati oltre 2 milioni di cittadini in quei comuni dove nel primo turno del 12 giugno scorso non si è riuscito a eleggere il nuovo sindaco. Dove cioè nessun candidato ha ottenuto il 50% dei voti più uno, per essere eletto. Qui a sfidarsi saranno i due candidati che hanno ottenuto più voti nella prima tornata elettorale. Per votare ci si potrà recare ai seggi muniti di tessera elettorale e documento di identità. Come per il primo turno l'uso della mascherina per la normativa anti-Covid non è obbligatorio ma resta ''fortemente raccomandato''. Tra i 65 comuni in cui si vota, tredici sono capoluoghi di provincia (Alessandria, Barletta, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, Lucca, Monza, Parma, Piacenza, Verona e Viterbo) e uno anche di regione (Catanzaro).

Elezioni comunali 2022: ballottaggi in 65 Comuni

Il primo turno ha visto la vittoria del centrodestra a Genova, L'Aquila e Palermo mentre il centrosinistra si è aggiudicato Taranto, Padova e Lodi. Ora riflettori accesi sul secondo turno, in particolare a Verona e Parma. Verona vede sfidarsi al ballottaggio l'ex calciatore Damiano Tommasi, sostenuto dal centrosinistra, e il sindaco uscente Federico Sboarina, sostenuto da Fdi, Lega e liste civiche. Mentre per l'elezione del sindaco di Parma la sfida è tra Michele Guerra, sostenuto dal centrosinistra e dalla Lista Effetto Parma con Pizzarotti, e Pietro Vignali, appoggiato dal centrodestra senza Fratelli d'Italia. A Gorizia sono andati al secondo turno Rodolfo Ziberna, appoggiato dalle liste Lega, Noi con l'Italia, Lista Ziberna, Fratelli d'Italia e Forza Italia, e Laura Fasiolo, sostenuta dalle liste Laura Fasiolo per Gorizia, Slovenska Skupnost, Gorizia è tua, MoVimento 5 Stelle, Partito Democratico/Demokratska stranka e Noi mi noaltris Go!.

Ad Alessandria gli elettori dovranno scegliere tra Giorgio Abonante, del centrosinistra, e il sindaco uscente Gianfranco Cuttica di Revigliasco, del centrodestra. Ballottaggio anche a Cuneo, per l'elezione del sindaco, tra? Patrizia Manassero, candidata del centrosinistra, e Franco Civallero, candidato del centrodestra. A Monza sfida al secondo turno tra l'uscente Dario Allevi, del centrodestra, e Paolo Pilotto, sostenuto dal centrosinistra. Mentre Piacenza vede al ballottaggio Katia Tarasconi, candidata del centrosinistra, e Patrizia Barbieri, del centrodestra. A Lucca i cittadini dovranno scegliere tra Francesco Raspini, del centrosinistra, e Mario Pardini, del centrodestra. A Frosinone il ballottaggio per l'elezione del sindaco vede Riccardo Mastrangeli, del centrodestra, e Domenico Marzi, del centrosinistra. Per l'elezione del sindaco di Barletta, la sfida è tra Cosimo Cannito, del centrodestra, e Santa Scommegna, del centrosinistra. Ballottaggio anche alle comunali di Catanzaro, tra il candidato appoggiato anche da Forza Italia e Lega (che si presentano senza simboli di partito) Valerio Donato e il candidato sindaco di centrosinistra e del Movimento Cinque Stelle Nicola Fiorita.