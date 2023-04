Udine passa al centrosinistra: Alberto Felice De Toni è il nuovo sindaco

Alberto Felice De Toni è il nuovo sindaco di Udine. Sostenuto dal centrosinistra con Pd, Alleanza Verdi-Sinistra e Azione-Italia Viva, M5S e liste civiche, ha sconfitto al ballottaggio il sindaco uscente Pietro Fontanini (centrodestra).

L’affluenza si è fermata al 44 percento con 35.604 votanti su 80.650 elettori, circa 8mila elettori in meno rispetto al primo turno. Il risultato arriva a due settimane dalla vittoria del centrodestra per le Regionali del Friuli Venezia Giulia.

"Una bellissima notizia, la vittoria di Alberto Felice De Toni a Udine. Ed è una grande soddisfazione per tutte e tutti quelli che lo hanno accompagnato in questo percorso. Una vittoria costruita grazie a un bel lavoro di squadra. Ad Alberto Felice De Toni vanno gli auguri di buon lavoro da tutta la comunità democratica". Commenta in una nota la segretaria del Pd, Elly Schlein.

"Attenzione ai quartieri, partiamo da lì"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Video di UdineToday)

Chi è Alberto Felice De Toni

Il neo eletto ha 68 anni ed è professore universitario. È anche presidente del comitato ordinatore della Scuola Superiore a Ordinamento Speciale della Difesa, coordinatore scientifico della School of Complexity di Feltrinelli Education, presidente dell'Organismo indipendente di valutazione della performance dell’Istituto superiore della sanità e membro dell’Academia europæa.