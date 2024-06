Cosa vuole fare l'Ue per l'immigrazione

L'immigrazione è uno dei temi caldi delle elezioni europee. Un'emergenza avvertita particolarmente dai paesi del Sud Europa, ma che presenta molte sfaccettature. Come si può vedere dal grafico sotto, sono essenzialmente tre i Paesi interessati dal grande flusso migratorio verso il Vecchio Continente: Spagna, Italia e Grecia.

Dopo il boom del 2015 con l'esplosione della cosiddetta "rotta balcanica" a causa dell'esodo siriano, il flusso si è regolarizzato almeno fino allo scorso anno. Nel 2023 le partenze e gli arrivi sono tornati a lievitare e il tema dell'immigrazione è tornato di forza al centro dell'agenda politica europea, con la premier Giorgia Meloni e Bruxelles impegnati a stringere accordi con la Tunisia, il Paese da dove si parte maggiormente verso l'Italia e con l'Albania, per la creazione dei discussi centri di rimpatrio al di fuori del territorio italiano.

Il vero tema che rimane sul tavolo è però quello dei ricollocamenti su scala europea con il superamento parziale o completo dell'Accordo di Dublino, siglato nel 1990, che obbliga i migranti a presentare domanda di protezione internazionale nella nazione di primo approdo. Sul tavolo anche il discusso tema dell'esternalizzazione delle frontiere, da realizzare tramite accordi con paesi terzi come Turchia, Libia o, per l'appunto, Tunisia. E le polemiche sulla sorte dei migranti "trattenuti" al di fuori della Ue non sono poche. Ma se i paesi del Sud Europa sono quelli di primo approdo, non sono spesso la destinazione finale di chi arriva in Europa. Diventano infatti veri e propri "ponti" verso le nazioni del Nord Europa. Per rendersene conto basta guardare le richieste di asilo ricevute dai maggiori Paesi Ue.

Come si può facilmente notare in Francia e in Germania vengono presentate molte più richieste di quanto avvenga in Italia. Questi due Paesi ospitano del resto rispettivamente 2 millioni e 600 mila rifugiati, contro i poco meno di 300mila ospitati dal governo italiano. E lo spostamento massiccio di profughi, all'interno delle varie nazioni europee, ha creato in passato più di una tensione.

C'è da dire inoltre che in Italia la percentuale di stranieri è pari, nel 2022, al 6% della popolazione residente. Un dato inferiore a quello di altri paesi europei (al netto dei tanti irregolari che non figurano in nessun indice statistico ufficiale).

La loro piena integrazione rimane spesso una sfida irrisolta. Ma il tema è convincere anche i paesi del cosiddetto "blocco di Visegrad" come Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria, ad aprire a loro volta le frontiere e accettare meccanismi di solidarietà europea sul tema migratorio.

Le soluzioni proposte sono molto diverse a seconda dei partiti. In particolare Fratelli d'Italia punta al contrasto all'immigrazione irregolare, da realizzarsi soprattutto tramite esternalizzazione delle frontiere e accordi di cooperazione con i Paesi di origine e transito dei flussi migratori. Sempre a destra, Forza Italia punta su un "piano Marshall" per l'Africa e un controllo più serrato delle frontiere. La Lega vuole invece rivedere la disciplina del diritto di asilo, rafforzando la cooperazione con i Paesi di transito dei migranti.

A sinistra il Pd punta sulla riforma dell'Accordo di Dublino e su una missione europea nel Mediterraneo per evitare i naufragi e su nuovi canali di ingresso "legale" per i rifugiati e per i migranti economici. L'alleanza Verdi Sinistra prevede invece un'estensione del diritto di asilo che ricomprenda anche la protezione dei rifugiati climatici e ambientali e il delineamento di chiari processi di integrazione.

I 5stelle chiedono vie legali di accesso alla Ue per i rifugiati, ricollocamenti obbligatori all'interno dei paesi Ue e lotta ai "trafficanti".

Azione di Carlo Calenda punta infine sul superamento del trattato di Dublino e sui ricollocamenti obbligatori. Per "Stati Uniti d'Europa", infine, le parole d'ordine sono "solidarietà" e "responsabilità": ovvero condivisione nella gestione dei migranti e riforma delle politiche europee in materia (nonché di Frontex), evitando inoltre la pratica dell'esternalizzazione delle frontiere. Per consultare tutti i programmi dei partiti politici alle europee 2024 potete cliccare qui.