Berlusconi inossidabile: "Dopo 28 anni sento il dovere di restare in campo"

"La nostra Italia sarà migliore, più prospera, più libera, più giusta. Per questi motivi ho sentito il dovere, dopo 28 anni, di restare in campo. Il 25 settembre è assolutamente nel vostro interesse votare, e votare per Forza Italia". Così Silvio Berlusconi in un video elettorale sui social.

Berlusconi insiste sull'importanza del voto e annuncia una serie di video in cui verranno spiegati i punti del programma elettorale degli azzurri. "Il 25 settembre si vota, votare non è solo un diritto è soprattutto un dovere e una precisa responsabilità, quello che ciascuno di noi ha, verso tutti i cittadini, il nostro futuro, quello dei nostri figli e nipoti", dice.

"L'Italia non sarà più la stessa se il 25 settembre vinceremo noi o se vincerà la sinistra. La nostra Italia - prosegue Berlusconi - sarà un'Italia che crede nel suo futuro, avrà tasse più basse, meno vincoli burocratici, una giustizia imparziale che tutelerà i cittadini. Sarà un'Italia che si prenderà cura dei più deboli e che darà un futuro certo ai nostri giorni. L'Italia della sinistra, se vincerà la sinistra - aggiunge - sarà un'Italia peggiore di questa di oggi, tasserà le nostre case i nostri risparmi, sarà un'Italia che continuerà a soffocare nella burocrazia, sarà un'Italia bloccata da una infinità di veti, che hanno frenato i cantieri e le infrastrutture, e anche gli impianti, rendendoci totalmente dipendenti dall'estero per l'energia. Una dipendenza che è diventata un forte costo per le famiglie e che ha ostacolato l'attività delle imprese. Non saranno due Italie uguali".