Il climatologo Luca Mercalli si butta in politica ma ottiene zero voti: "C'era chi mi voleva ministro..."

Zero voti. Neppure una scheda. È finita così l'esperienza politica di Luca Mercalli. Il climatologo, noto anche al grande pubblico per via delle sue apparizioni televisive a Che tempo che fa, era candidato al Consiglio comunale di Usseaux (Torino) ma evidentemente non ha convinto gli elettori.

Usseaux conta meno di duecento abitanti. È considerato uno dei borghi più belli d'Italia e dal 2011 vanta la Bandiera arancione dal Touring Club Italiano. Alle elezioni comunali i cittadini erano chiamati a scegliere il nuovo sindaco: è stata eletta Cristina Cappelletti (88 voti), a discapito di Alberto Sasso (39 voti).





Nella lista dello sfidante c'era anche Luca Mercalli. A fine scrutinio per lui zero schede. "Mi ha sorpreso ma in fondo la diffidenza da parte di Usseaux nei miei confronti non è tanto diversa da quella che, in tutto il mondo, investe i temi ambientali", racconta a la Stampa. Poi spiega: "Volevo partire dal basso, dalla lotta al clima. ma a dettare l'agenda sull'ambiente non ci riescono Antonio Guterres e Papa Francesco, figuriamoci io. I Verdi in passato mi hanno proposto molte volte cariche politiche, anche a livelli più alti. C'è anche chi mi voleva ministro".