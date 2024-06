Il candidato alle elezioni che si taglia un braccio (di proposito) durante il comizio: "Giuro col sangue"

Non solo elezioni europee, in diverse città italiane nel weekend dell'8 e 9 giugno si vota anche per le Comunali. Tra queste c'è Pescara e un aspirante consigliere ha deciso di "giurare col sangue" per convincere gli elettori della sua buona fede. La parola "sangue" è da intendere in senso letterale.

Durante un comizio elettorale in piazza Salotto Michele Calvani, candidato di Pescara Futura, ha si è letteralmente tagliato un braccio davanti al pubblico. Ha impugnato un coltello che nascondeva nella tasca, si è tolto la giacca e poi si è tagliato. Un modo per suggellare il patto con la città, Un gesto plateale, immortalato in video diventati virali sui social.