Letta e Calenda trovano l'accordo

Il segretario del Pd Enrico Letta e il leader di Azione hanno trovato l'accordo. Qui di seguito la conferenza stampa indett dai due leader a ridosso dela firma dell'accordo.

Elezioni, ultime notizie: La diretta

Enrico Letta e Carlo Calenda si parlano e si scontrano da tempo alla ricerca di una alleanza, per contrapporre alla destra una coalizione che sia competitiva. Per una nuova alleanza che possa contendere il governo paese. Ieri sembrava il giorno decisivo e invece è stata fumata nera. Tutto rinviato a oggi.

Letta avrebbe voluto una lista con tutte le forze unite sotto la bandiera ?o noi o le destre? con Calenda, Bonino, Fratoianni, Bonelli e magari con dentro anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che, secondo un parlamentare del Pd, l?ipotesi dell?ex pentastellato su Modena era tutt?altro che una bufala. ?Altro che fake, quella era una proposta sera e a Modena, dove sono persone serie, l?hanno respinta? ha detto il democratico.

Dal canto suo Calenda non voleva l?ammucchiata ed è qui che avrebbe alzato il muro. ?Noi siamo il centro e prendiamo il voto dei moderati, - aveva detto il leader di Azione - Se devo stare in un cartello con Verdi, Sinistra italiana e ex moderati, allora i moderati li spavento ed è meglio che ognuno vada per conto suo?. Dichiarazioni a cui Letta aveva reagito dicendo che non avrebbero accettato veti. Un braccio di ferro durato diversi giorni, al termine del quale però è stata trovata la quadra.