Cosa c'è nell'accordo Renzi Calenda

La spartizione al 50% dei collegi, un logo con entrambi i simboli dei partiti ma solo il nome in grande di "Carlo Calenda" che sarà unico front man della campagna elettorale e un capo gruppo per parte alla Camera e al Senato. Sono queste le condizioni dell'accordo siglato da Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda, in una giornata in cui i due leader non si sono fisicamente incontrati. Nasce così il terzo polo, chiamato a lavorare per superare la soglia di sbarramento del 3%, lavorando alle liste sui collegi uninominali e plurinominali dai quali arriveranno i futuri parlamentari. I due non sono sempre andati d'accordo, anzi se le sono anche dette ma oggi diventa strategico per entrambi allearsi. Alleati e avviati oramai a multicandidature personali per Calenda e Renzi. Pur con relative differenze (si veda quella sul reddito di cittadinanza), manciano all'unisono con Calenda che definisce il bipolarismo come bipopulismo perché "il Partito democratico si allerà con M5s dopo le elezioni".

Uno degli elementi sul tavolo è stato appunto il Reddito di cittadinanza che Renzi vuole abolire mentre Calenda non lo vuole eliminare del tutto ma riformare. Calenda infatti ha spiegato che "ci sono persone che non sono in grado di lavorare e vanno aiutate, vanno portate nelle agenzie private che facciano formazione e colloqui settimanali e se si rifiuta l'offerta si perde. Credo che sia una misura di buon senso, su questo abbiamo una differenza di vedute".

Renzi lo sa ma sa anche che i due vanno d'accordo su tante altre cose e lo ha anche detto oggi: "Lascio volentieri che sia Carlo Calenda a guidare la campagna elettorale. Talvolta abbiamo discusso, lo sapete, ma i punti che ci uniscono sono molti di più di quelli che ci dividono. Chi ci crede deve fare di tutto per unire, non per dividere. E io ci credo. Per questo faccio il primo passo con il sorriso: perché so che sarete in tanti a camminare con noi" ha detto Matteo Renzi.

Per Calenda "Nasce oggi per la prima volta un'alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo paese e sfiduciato Draghi. Ringrazio Matteo Renzi per la generosità. Adesso insieme Italia Viva e Azione per Italia sul serio".