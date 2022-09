Adinolfi ora vuole vietare il divorzio: "Vedete Totti e Ilary? È l'inferno"

Se non fosse candidato alla presidenza del Consiglio probabilmente l'uscita di Mario Adinolfi sarebbe rimasta poco più di una boutade affidata a internet, ma il candidato premier di Alternativa per l'Italia (in tandem con l'esponente di casapound Simone Di Stefano) ha approfittato del tam tam mediatico suscitato dall'intervista di Francesco Totti per rilanciare una proposta che riporterebbe l'Italia al 1970, ovvero all'introduzione della legge Fortuna-Baslini che istituì l'istituto del divorzio in Italia.

Come si legge nel tweet del leader del Popolo della Famiglia, Adinolfi propone di vietare il divorzio. Ci provarono la Democrazia Cristiana e il Movimento Sociale Italiano nel 1974 con il referendum abrogativo, e venne bocciato con oltre 6 milioni di voti di scarto.

Adinolfi però rilancia la proposta e argomenta: "Come potranno sentirsi i figli di Totti leggendo il papà dare della traditrice alla mamma, al nonno del trafugatore di Rolex, per avviare la battaglia legale sui soldi? Cazzullo cementa la mia certezza: il divorzio è l’inferno, va vietato, così prima di sposarsi ci si pensa bene", scrive.

Il primo tweet apre a una serie di altri commenti sul matrimonio, il divorzio e gli errori che Ilary Blasi e Francesco Totti starebbero commettendo durante il loro processo di separazione.

"Il matrimonio deve essere per la vita. I nostri genitori restavano insieme magari detestandosi ma offrivano ai figli quel di cui i figli hanno bisogno: la stabilità della famiglia. Se papà addita mamma come traditrice non fa il loro bene. Totti ha sbagliato", aggiunge. E ancora: "Io non vedo vantaggi nella società che consente il divorzio diffuso rispetto a quella che lo vietava. Vedo famiglie sfasciate e un’infinità di dolore in più, in particolare dei figli", scrive, concludendo: "Vai, dividetevi in curve contrapposte come al solito. Io sono nel team “poveri figli”".

Ma a giudicare dal tenore dei commenti la proposta non è stata così ben accolta. Potete leggerli qui.