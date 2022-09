Il video del consigliere leghista con una donna rom: "Votaci e non la vedrai mai più"

Divampa la polemica dopo un post pubblicato da Alessio Di Giulio, consigliere della Lega nel Quartiere 3 di Firenze, che su Facebook ha postato un video che lo ritrae con una donna rom. "Il 25 settembre vota Lega, per non vederla mai più, in maniera che lei a Firenze non ci sia più" dice il consigliere di quartiere del Carroccio. E la donna risponde: "Non dire così, io non ho paura".

Moltissime le proteste di utenti indignati, tanto che questa mattina, come ha scritto anche lo stesso esponente della Lega, il video è stato censurato dal social network e non è più visibile sul suo profilo. Tra le molte reazioni al post segnaliamo quella della giornalista Selvaggia Lucarelli che sui suoi canali social invita il consigliere a dimostrare "il suo coraggio riprendendo col telefono un uomo, magari il doppio di lui, dicendo le stesse cose".

"Fare propaganda sulla pelle di chi è vittima di odio e pregiudizio sociale qualifica un modo di fare politica indecente" dicono invece Dmitrij Palagi e Antonella Bundu, consiglieri comunali di 'Sinistra progetto comune' a Palazzo Vecchio. "Farlo strizzando l'occhio alle pagine più oscure della storia del nazi-fascismo europeo - proseguono - è anticostituzionale. Sarebbe meglio che provasse a capire cosa vuol dire morire, sparire, non esistere più".

La replica: "L'accattonaggio è un reato, chi la mette sul razzismo non mi conosce"

Travolto dalle polemiche Di Giulio replica così: "Non so perché ma non riesco a vedere, da parte di qualche influencer della domenica, nessun video che denunci il tema dell’accattonaggio molesto nelle grandi città della Toscana". "Potremmo parlare anche dei campi rom abusivi e delle persone obbligate a chiedere soldi ai semafori o per strada" scrive il consigliere su Facebook, "ma dubito che qualche sinistro intellettuale voglia entrare nel merito". Di Giulio sottolinea quindi che in Italia "l'accattonaggio molesto è un reato", "chi la vuole buttare sul Razzismo vuol dire che non mi conosce".

Il video postato su Facebook da Di Giulio