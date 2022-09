In Alto Adige la lista No Vax di Cunial va oltre il 6%

Exploit in Trentino Alto Adige, e più precisamente nel collegio uninominale di Bolzano, per la lista No Vax ed euroscettica Vita, la cui candidata Renate Holzeisen ha ottenuto il 6,61% arrivando a sfiorare il 9% nella città di Bolzano. Un'affermazione importante per il partito anti sistema guidato Sara Cunial che ottiene un ottimo risultato anche nel collegio di Bressanone dove Francesco Cesari prende poco meno dell'8%. Allargando il campo al dato nazionale però il risultato della lista di Cunial resta comunque modesto essendo inferiore all'1%. Non sono andati bene neanche gli altri partiti anti-sistema: Italexit di Paragone veleggia sotto il 2% sia alla Camera che al Senato, mentre Italia Sovrana e Popolare supera di poco l'1%.