Berlusconi: "Cure gratis per chi non può permettersi di pagare il dentista"

"Parliamo allora dei nostri anziani e delle persone più deboli. Non basta aumentare le pensioni. Dobbiamo assicurare anche a chi non è abbiente una buona qualità della vita. Per questo, quando saremo al governo, garantiremo cure gratuite per chi non può permettersi di pagare il dentista e lavoreremo con le Regioni per dimezzare le liste d'attesa per gli esami e gli interventi sanitari, che oggi sono troppo lunghe". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nella quotidiana pillola elettorale sui social. Già di recente Berlusconi aveva promesso "il dentista gratuito, anche per gli impianti costosi, per gli anziani che non hanno la possibilità di averlo".

Parliamo dei nostri anziani e delle persone più deboli.

Quando saremo al governo, garantiremo loro cure gratuite e lavoreremo con le Regioni per dimezzare le liste d’attesa.

— Silvio Berlusconi (@berlusconi) August 31, 2022

Intervistato dal 'Corsera' il leader di Fi ha parlato anche dei rapporti all'interno della coalizione: "Lei crede davvero che una persona con la mia biografia professionale e politica potrebbe provare gelosia verso qualcuno?" ha detto a proposito della leadership di Meloni. "Il centrodestra vincerà -assicura il Cav- perchè Fi ne fa parte. Senza di noi non vi sarebbe centrodestra, vi sarebbe una destra democratica, come c'è in altri Paesi, che raccoglierebbe un numero importante di voti, ma insufficiente a governare Noi siamo i garanti del profilo liberale, cristiano, garantista, europeista, atlantico del futuro governo. Siamo il centro, quello vero, quello del Ppe che orgogliosamente rappresentiamo in Italia".