Berlusconi insiste: "Pensioni a mille euro e flat tax al 23%"

Ci sono promesse e "cavalli di battaglia" che si ripropongono ad ogni elezione, spesso più volte nella stessa campagna elettorale. È il caso di Silvio Berlusconi che, dopo aver escluso l'ipotesi di rivedere le cosiddette "larghe intese", è tornato a rivendicare il ruolo di Forza Italia all'interno della coalizione del centrodestra, e a promuovere le sue proposte economiche, dalle pensioni minime a 1.000 euro, fino alla flat tax al 23% e l'esenzione totale per i redditi sotto i 13mila euro.

L'ex premier ha spiegato nuovamente il suo piano per le pensioni durante un intervento telefonico con i candidati di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia: "Voi conoscete e condividete i nostri i progetti per venire incontro ai più deboli, agli anziani, ai disabili, innalzando le pensioni minime per loro e per le nostre nonne e le nostre mamme fino a 1000 euro per 13 mensilità, e infine i nostri programmi per favorire l’occupazione stabile dei giovani con sgravi fiscali e contributivi per chi li assume in modo da far costare all’azienda non come avviene ora più del doppio di quanto riceve il lavoratore, ma una somma assolutamente uguale a ciò che riceve il nuovo assunto. Le aziende avranno quindi una grande convenienza ad assumere dei giovani, e le assunzioni diventeranno davvero numerose. Sono tutti progetti funzionali alla crescita. Funzionali anche per rispondere alla difficoltà di questa fase, nella quale per effetto del caro bollette e dell’inflazione molte imprese rischiano di chiudere e molte famiglie rischiano di trovarsi di fronte alla drammatica scelta tra fare la spesa o pagare le bollette".

Il leader di Forza Italia ha poi spostato il "tiro" su un altro tema molto caro agli italiani, le tasse: "Cari amici, voi conoscete i nostri progetti per far ripartire l’Italia. I progetti per la lotta all’oppressione fiscale, con la flat tax al 23%, e la totale esenzione per tutti i redditi sino a 13 mila euro per la lotta all’oppressione burocratica, con l’abolizione del regime delle autorizzazioni preventive, la lotta all’oppressione giudiziaria, con un tetto di un anno alla durata dei processi, come in Europa, la separazione delle carriere e l’inappellabilità delle sentenze di assoluzione